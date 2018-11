Salute | per gli studenti da 15 a 100 assenze l’anno per l’internet mania

A “Modena Benessere Festival” Salute naturale per corpo - mente e spirito : il 24 e 25 novembre a ModenaFiere : Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. Settori diversi, con radici sia in oriente che in occidente, con un obiettivo comune: il Benessere naturale. Le discipline olistiche o bio-naturali si occupano di preservare l’ottimale stato di ...

Cancro : un italiano su tre cerca informazioni online sulla Salute - pericolo fake news : La rete rappresenta sempre più uno strumento di informazione privilegiato dagli italiani, soprattutto per quanto riguarda le notizie attinenti alla salute. In particolare un italiano su tre focalizza la ricerca online sulle news relative al regime dietetico da seguire in relazione a una patologia tumorale. L'argomento maggiormente oggetto di ricerca da parte degli italiani è l'alimentazione sia in chiave preventiva delle neoplasie, ma anche come ...

Salute : medici a confronto per “prendersi cura della persona - non solo del paziente” : Un intenso di confronto per “prendersi cura della persona, non solo del paziente”. Di questo e tanto altro se ne è parlato durante l’evento informativo dell’associazione Linfovita la cui mission è l’informazione vista come prima cura da offrire al paziente. Negli ultimi 20 anni, ci sono stati significativi progressi in tutto il settore delle patologie ematologiche ed in particolare, nei linfomi. Si è passati da un’era in cui le malattie si ...

Ivan Cattaneo si fa pipì addosso al GfVip : fan preoccupati per la sua Salute : di Ida Di Grazia Ivan Cattaneo si fa la pipì addosso tra le risate dei compagni al Grande Fratello Vip 2018, anche se l'episodio - che si è già verificato in precedenza - fa crescere la preoccupazione ...

Dieta dimagrante con frutta e verdura per dimagrire in Salute : La Dieta dimagrante con frutta e verdura promette di far dimagrire di qualche chilo mangiando alimenti che fanno bene alla salute. Il menù.

Salute - pazienti oncologiche in posa per un calendario : Roma, 14 nov., askanews, - Dodici mesi che parlano di coraggio. Quello che serve per sconfiggere il cancro. Con un esclusivo Gala Dinner presso il Villino Casati di Roma, teatro della vita mondana ...

Il saluto degli U2 all’ultima data del tour 2018 a Berlino - addio ai concerti per i problemi di Salute di Bono? (Video) : Le parole del leader degli U2 all'ultima data del tour 2018 a Berlino hanno ribadito l'intenzione della band di prendersi una lunga pausa dalle scene. Trova così conferma, dalla viva voce di Bono che con emozione ha salutato il pubblico dell'Experience+Innocence tour 2018, la volontà del gruppo rock di fermarsi e probabilmente dire basta ai tour internazionali, impegnativi e faticosi per una produzione mastodontica come quella degli U2, dopo ...

Una buona Salute orale è fondamentale per prevenire e controllare il diabete : SUNSTAR e la Federazione europea di Parodontologia (EFP) lanciano la campagna “Parodontologia e diabete” in occasione della Giornata mondiale del diabete Esiste una correlazione diretta tra salute orale e diabete: il rischio di sviluppare il diabete è superiore del 20-30% per chi soffre di problemi parodontali, chi è affetto da diabete è 1,5 volte più esposto al rischio di disturbi gengivali. La buona notizia è che una buona salute ...

Salute : la depressione colpisce il 40% degli anziani - per molti anticamera di demenze : La solitudine, i problemi della Salute tipici dell’età avanzata, la ridotta capacità economica, la morte degli amici, l’inattività, sono alcuni dei fattori che possono portare gli anziani alla depressione ed essere l’anticamera per lo sviluppo delle demenze senili. Secondo i dati della Società nazionale medica interdisciplinare cure primarie, la depressione nell’anziano “deve essere considera una situazione cronica ed è ...

“Non sono stata bene”. Cecilia Rodriguez costretta a fermarsi per problemi di Salute : Un anno fa esatto esplodeva nella Casa del GF Vip la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stanno ancora insieme, sono innamoratissimi e hanno festeggiato il loro primo anniversario al Maurizio Costanzo Show tra confessioni e battibecchi divertenti. Il programma è registrato, ma succedeva tutto la settimana scorsa. Poi, venerdì 9 novembre la sorellina di Belen e Jeremias avrebbe dovuto partecipare insieme al fidanzato a un evento ...

Gioachino Rossini - 150 anni senza “Cigno”. Ma la musica della star dell’opera scoppia di Salute in tutto il mondo : Sagace, ironico, amabilmente vivace come la sua irresistibile musica, ci lasciava oggi, centocinquanta anni fa, la più grande stella dell’opera della prima metà dell’Ottocento, Gioacchino Rossini. Un vero e proprio Napoleone della musica, come ebbe a definirlo uno dei suoi più celebri fan, Stendhal. Rossini – nato a Pesaro nel 1792 e morto vicino a Parigi nel 1868 – ha saputo coniugare l’incredibile dote creativa con ...

«Cercando la simmetria mi sentivo meno imperfetto» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale : L'ansia è normaleScollegatevi prima di andare a lettoMettete l'ansia in prospettivaMantenete le buone abitudiniTrovate una via d'uscitaCantate che vi passaIl trucco è tenere l'ansia sotto controlloRespirate profondamenteAndate in terapiaQuesto articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci ...

Salute - ricette e cibi per il benessere : ... con una massa grassa bassa e un indice di massa corporea compreso tra 18,5 e 25; attività e movimento, che sia una camminata veloce, una passeggiata quotidiana a passo sostenuto fino alla sport è ...

Salute - esperti : usare bene gli antibiotici o la mortalità infantile potrebbe salire al 20% : “L’uso inappropriato degli antibiotici negli uomini e negli animali”, parallelamente alla “mancanza di nuove molecole dotate di attività antibatterica messe a disposizione dei medici ambulatoriali, stanno rendendo sempre più concreto e attuale il drammatico problema delle resistenze batteriche che mettono sempre più a rischio l’efficacia degli antibiotici, al punto da prevedere un possibile ritorno all’era ...