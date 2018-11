Salute | 30 anni di stelle di Natale | torna appuntamento Ail

Salute - il “laser delle donne” compie 7 anni : 1 milione di curate nel mondo : Sette anni fa, un’azienda toscana presentava una novità nel campo della medicina laser: la metodica MonnaLisa Touch*, la prima in grado di trattare efficacemente i disturbi vulvo-vaginali legati alla menopausa fisiologica e indotta. Con circa 2.600 sistemi installati in 75 Paesi del mondo, questa tecnologia ha consentito in questi anni a oltre 1 milione di donne in tutto il mondo di risolvere problematiche come secchezza, bruciore, ...

VIRUS SIMIL-POLIO A PAVIA : RICOVERATO BAMBINO DI 6 ANNI/ Le condizioni di Salute - negli Usa già 90 casi - IlSussidiario.net : VIRUS SIMIL-POLIO a PAVIA: un BAMBINO di 6 ANNI è stato RICOVERATO al Policlinico San Matteo. Sospetto contagio per infezione da enteroVIRUS D68 , EV-D68, .

presidente marini interviene all'incontro "l'assistenza infermieristica in Salute mentale a 40 anni dalla legge basaglia" : ... con grandi medici, ricercatori e studiosi che hanno portato un loro apporto specifico alla riforma che ha rivoluzionato il mondo della psichiatria, con Perugia che anticipò molti temi che ebbero poi ...

Gioachino Rossini - 150 anni senza “Cigno”. Ma la musica della star dell’opera scoppia di Salute in tutto il mondo : Sagace, ironico, amabilmente vivace come la sua irresistibile musica, ci lasciava oggi, centocinquanta anni fa, la più grande stella dell’opera della prima metà dell’Ottocento, Gioacchino Rossini. Un vero e proprio Napoleone della musica, come ebbe a definirlo uno dei suoi più celebri fan, Stendhal. Rossini – nato a Pesaro nel 1792 e morto vicino a Parigi nel 1868 – ha saputo coniugare l’incredibile dote creativa con ...

SOS Microplastiche nel cibo : quali sono i danni alla Salute? : È la scienza a dimostrare la gravità dei nostri gesti: annualmente, ogni organismo umano ingerisce circa 32.000 Microplastiche. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sull' Environmental " Science & ...

Mai sottovalutare le apnee notturne : causano gravi danni alla Salute come ictus e infarti - ecco come curarle : La sindrome delle apnee notturne, la cui definizione scientifica è Sindrome delle apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), è una patologia cronica molto diffusa che causa ripetute interruzioni dell’attività respiratoria mentre si dorme. Queste interruzioni causano il risveglio frequente del soggetto che ne è affetto e nonostante questi risvegli durino pochi secondi, tanto che ha volte chi ne soffre non se ne ricorda nemmeno, possono verificarsi anche ...

Allatta la figlia di 9 anni e viene accusata di pedofilia. Ma lei : "Fa bene alla Salute" : Ha deciso di continuare ad allattare al seno la figlia di nove anni, cosa da aiutarla a rafforzare le difese immunitarie. È la storia di una donna e mamma inglese di 50 anni, che si dice convinta del fatto che il latte materno serva a prevenire diverse malattia. Motiva per il quale non ha alcuna intenzione di smettere.Insomma, la signora britannica è un'accanita fan del cosiddetto svezzamento naturale che vuole che le madri continuino ad ...

Rischi per la Salute del bambino se il papà ha più di 35 anni : lo studio : Una ricerca americana accende i riflettori su ruolo biologico del padre che, se in là con gli anni, potrebbe causare Rischi...

Salute - studio : essere sovrappeso o sottopeso “ruba” fino a 4 anni vita : essere in sovrappeso o sottopeso potrebbe costarci fino a 4 anni di vita, suggerisce uno studio che appare su ‘Lancet Diabetes and Endocrinology’. Un’analisi fra le più estese del suo genere, che ha coinvolto quasi 2 milioni di persone visitate da medici nel Regno Unito. I ricercatori hanno scoperto che, a partire dall’età di 40 anni, le persone che si piazzano all’estremità superiore della scala dell’indice ...

Vincenzo Mollica confida il suo dramma di Salute : 'Da tre anni vedo poco' : Vincenzo Mollica , storico e amatissimo inviato di spettacoli del Tg1, si racconta nel programma radio I lunatici . Il giornalista ha parlato del suo ultimo libro, edito da Rai Libri, Scritto a mano e pensato a piedi. Aforismi per la vita di ogni ...

Salute - longevità : 4.4 anni di vita in più entro il 2040 : entro il 2040 la speranza di vita, a livello mondiale, aumenterà di 4,4 anni. Per le donne la vita media si attesterà a 80 anni, secondo un recente studio pubblicato su ‘Lancet’ e basato sui dati 1990-2016 del Global Burden of Disease Study condotto in 195 Paesi. Più in particolare, per il 2040 i numeri indicano una speranza di vita di 79,7 anni per le donne e di 74,3 anni per gli uomini. Gli esperti indicano che in 59 Paesi la vita ...

Insieme contro il Cancro al Quirinale con i “palloni della Salute” per la celebrazione dei 120 anni della FIGC : La campagna educazionale della Fondazione Insieme contro il Cancro e della Federazione Italiana Giuoco Calcio “Il Pallone della salute” arriva sul Colle più alto di Roma. Ieri al Quirinale, durante la Cerimonia ufficiale per il 120° anniversario della FIGC, Dino Zoff ha consegnato nella mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un pallone firmato da tutti gli Azzurri della Nazionale di Calcio. Erano presenti i vertici delle ...

Giornata della Salute mentale - il 50% dei problemi inizia a 14 anni : Il mondo che cambia è anche il mondo delle nuove sostanze d'abuso, dell'offerta sempre più varia e a basso costo di nuove molecole ad azione psicotropa i cui effetti a lungo termine sono ancora poco ...

10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute Mentale : da 20 anni MSF in prima linea : 'In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno subito, affinché il corso delle loro vite non sia del tutto compromesso" spiega Ester Russo, ...