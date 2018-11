Salto con gli sci | Colloredo ed Insam continuano ad allenarsi a Wisla | con loro Bresadola

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018. Rivoluzione russa con re Klimov. La “vecchia guardia” traballa nella gara delle prime volte : Primo weekend di gare stagionale e prime sorprese, tipiche dell’anno post olimpico. Era tutto apparecchiato per la festa di Kamil Stoch e della Polonia a Wisla ma i tifosi di casa si sono dovuti accontentare (si fa per dire) del trionfo della gara a squadre, mentre il campione olimpico Stoch, decisivo sabato nel Team Event, si è dovuto accontentare (si fa per dire, viste lke prestazioni dei suoi plausibili rivali per la classifica finale) del ...

Quota 100 - l’allarme di Boeri sulle pensioni : “I conti non tornano - Inps rischia l’asSalto” : "In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L’idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l’anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando della riforma Quota ...

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'asSalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Dopo una prima tappa che ci ha regalato molte sorprese tra cui la prima vittoria in carriera del russo Evgeniy Klimov (prima affermazione russa nel circuito maggiore) ed il primo podio del giapponese Ryoyu Kobayashi e del tedesco Stephan Leyhe, il prossimo weekend si gareggia in Finlandia sul trampolino HS142 di Ruka. Il programma prevede lo svolgimento di due gare, una il sabato e l’altra la domenica, che si disputeranno in notturna ...

Boeri : «Su quota 100 troppe promesse e conti sbagliati Ora l’Inps rischia l’asSalto» : Il presidente dell’Istituto di previdenza: «Pericoloso delegittimare gli organi indipendenti. Dalla nascita del governo ci sono stati continui rilanci: uno pensa invece che a un certo punto si scenda con i piedi per terra e ci si misuri con i vincoli»

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018 : Klimov regala la prima vittoria di sempre alla Russia! Alex Insam a punti : prima tappa della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci che va in archivio con la prima vittoria in carriera di Evgeniy Klimov, il quale porta alla Russia il primo successo della storia nella disciplina nel circuito maggiore. Il 24enne russo, vincitore del Grand Prix estivo, ha dominato la gara sull’HS134 di Wisla (Polonia) imponendosi in entrambe le manche e precedendo sul podio il tedesco Stephan Leyhe ed il giapponese Ryoyu ...

Salto con gli sci - Klimov vince la tappa di CdM di Wisla : ottima partenza anche per Alex Insam : Alex Insam parte bene a Wisla chiudendo 28°, Klimov regala il primo trionfo alla Russia nella storia della Coppa del mondo di Salto con gli sci La stagione di Alex Insam comincia con il piede giusto. Nella gara inaugurale sull’HS134 disputata a Wisla, in Polonia, l’altoatesino chiude in 28esima posizione col punteggio complessivo di 216,9 punti dopo due buoni salti: nella prima serie, con vento contrario, arriva a 119,5 metri, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018. Polonia profeta in patria : battute Germania e Austria nell’antipasto a squadre : Festa polacca sul trampolino di Wisla. I polacchi, di fatto, non smettono di festeggiare dallo scorso anno, da quando Stoch, decisivo anche oggi, ha regalato il Triplete (Coppa del Mondo, 4 Trampolini e titolo olimpico) alla sua Nazione. Si riparte, di fatto, da dove ci si era fermati, con la Polonia sul gradino più alto del podio nella prima gara a squadre della stagione, gustoso preludio della attesa sfida individuale di domani che preannuncia ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018 : il russo Klimov è primo nelle qualificazioni - Alex Insam si qualifica mentre Colloredo è fuori : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci ha ufficialmente aperto i battenti con le qualificazioni della prima tappa di Wisla, in Polonia, che si disputa sul Large Hill da HS134. Il russo Evgeniy Klimov ha chiuso in vetta a sorpresa con il pettorale 23, saltando 137 metri e sfruttando una folata di vento frontale che gli ha permesso di fare la differenza nella fase di volo rispetto a tutti gli altri. Klimov ha ottenuto 137.7 punti, ...

Ancora un asSalto giudiziario. Berlusconi rinviato a giudizio : L'ennesimo assalto giudiziario. Il gup del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda ...

Eur - asSalto al bus pieno : si entra dai finestrini per conquistare il posto : L'autobus è stracolmo, così scatta il piano B e gli studenti entrano attraverso i finestrini. Le scene dell'assalto in stile Tetris sono avvenute sulla linea 765, vicino al capolinea della fermata Eur ...

Salto con gli sci Coppa del Mondo Wisla 2018. Si parte sul trampolino “grandi firme” : Kamil Stoch vuole il tris. Due azzurri al via : Kamil Stoch punta al tris di vittorie sul trampolino di casa, a Wisla, dove per il secondo anno va in scena l’opening della Coppa del Mondo di Salto con gli sci, classifica per la quale il campione polacco è a caccia di un altro tris di successi. Wisla è storicamente un trampolino che regala pochissimo agli outsider. Per vincere in Polonia bisogna possedere classe e pedigree, lo dice la lista dei vincitori delle sette gare individuali che ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019. Le ambizioni azzurre : due generazioni a caccia del rilancio : La stagione passata, inutile girarci attorno, è stata avara di soddisfazioni per la squadra italiana in Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Dalla stagione olimpica era lecito attendersi qualcosa in più dai quattro moschettieri che rappresentano l’Italia in Coppa del Mondo e invece il solo Alex Insam, il più giovane, ha raccolto risultati interessanti, che lasciano ben sperare per il futuro, mentre Sebastian Colloredo e Davide Bresadola non ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019. Alex Insam : sarà la stagione della consacrazione per il “volatore” azzurro? : Alex Insam prova a riportare l’Italia del Salto tra i grandi di una specialità che da qualche tempo non vede gli azzurri protagonisti ad altissimi livelli, il Salto con gli sci. In uno sport dove storicamente gli azzurri faticano ad essere protagonisti con continuità e dove atleti da podio l’Italia non ne sforna da oltre venti anni, Il giovane gardenese, che deve ancora compiere 21 anni che per un saltatore rappresentano l’ingresso nell’età ...