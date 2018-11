Salmo parla di Sfera Ebbasta | Rolling Stone e Fabri Fibra | ' Per me è un maestro'

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Oggi 'Playlist', il nuovo album di, è stato certificato disco d'oro Un risultato sicuramente degno di nota per il rapper classe 1984 originario di Olbia, che è attualmente impegnato nella promozione del disco in giro per l'Italia. E proprio durante un recente incontro con il pubblico, avvenuto a Napoli, l'artista sardo si è concesso alle domande del nuovo format 'Tritolo News', che nell'ultimo periodo ha ospitato anche altri due pesi massimi della scena rap italiana contemporanea, ovvero Gué Pequeno e Caparezza. Durante la breve chiacchieratoha toccato vari argomenti, spendendo belle parole per tutti gli artisti presenti nel suo ultimo disco: dal 'fratello' Nitro al ', passando per 'l'amico' Coez e, approfittando per smentire ancora una volta le voci di un presunto litigio con quest'ultimo, spiegando come il tutto sia catalogabile come un ...