Rossi | ' Stagione da 7 | arrivederci al prossimo anno'

Fernando Alonso rivela : “Nella pRossima stagione farò la 500 Miglia e la 24 Ore di Le Mans. Possibile un ritorno in F1 nel 2020” : Fernando Alonso e il futuro. Un tema sempre interessante e sulle voci di un futuro in Indy Car e nel WEC le alternative sul tavolo per l’iberico non mancano di certo. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è ancora in fase di riflessione relativamente ai programmi del 2019 e stando alle ultime esternazioni pubbliche non vi sarebbe l’intenzione di essere presente nell’intera stagione della categoria americana ma solo ...

MotoGP - Valentino Rossi : "Un 7 alla mia stagione. Spero che la Yamaha migliori" : 'Arrivederci al pRossimo anno'. Valentino Rossi ha ripercorso la sua stagione al termine del Mondiale di MotoGP che lo ha visto chiudere al terzo posto, primo delle Yamaha, dietro a Marc Marquez e ...

Dovizioso vince sotto il diluvio di Valencia l’ultima gara della stagione. Rossi cade dopo sul più bello : È Andrea Dovizioso l’ultimo vincitore del 2018, il migliore a Valencia su una gara sotto il diluvio che ha costretto la direzione gara a interromperla e farla ripartire per l’impraticabilità della pista. I colpi di scena non sono mancanti come le cadute, che nei primi giri ha tolto dai giochi nomi pensanti come quelli di Marquez, Viñales, Iannone e...

Nuova maglia Juventus - addio strisce nella pRossima stagione : Nuova maglia Juventus, LE FOTO- Mentre i bianconeri in campo continuano a macinare record su record, rendendo di fatto ogni stagione storica, la prossima, di stagione, potrebbe esserlo ancora di più. Il team dell’Adidas, sponsor dei bianconeri, ha reso nota quella che sarà la maglia degli attuali campioni d’Italia per l’annata 2019/2020. Quello che sorprende, […] L'articolo Nuova maglia Juventus, addio strisce nella prossima stagione ...

MotoGp – Dovizioso si proietta alla nuova stagione : “ecco il nostro obiettivo per l’anno pRossimo” : Andrea Dovizioso commenta la sua stagione in Ducati in vista dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il sesto posto nel Gp di Malesia, Andrea Dovizoso si ...

Premier League apre alla Var - via libera dai club per la pRossima stagione : LONDRA - Scetticismo e opposizioni sono ormai venute meno, anche la Premier League si adegua e dalla prossima stagione adotterà la Video Assistant Referees, Var,. I club hanno concordato in linea di ...

Il Var in Premier League a partire dalla pRossima stagione : La nota ufficiale della Premier Ci siamo: il Var sbarca ufficialmente in Premier League. La nota del sito ufficiale PremierLeague.com sancisce l’inizio della nuova era del calcio britannico. I club del campionato più ricco del mondo «hanno accettato formalmente le linee di principio per l’implementazione del Var partire dalla prossima stagione». Le prove in corso nel campionato in corso hanno convinto i dirigenti, ed anche le ...

La Var sbarca ufficialmente in Premier : il via dalla pRossima stagione : Son o stati poi illustrati le risiltanze dell'uso della VAR nella FA Cup e nella Carabao Cup, oltre che negli altri campionati di tutto il mondo che l'hanno adottata. Il programma di test off line ...

Premier League - Var dalla pRossima stagione : I principali insegnamenti tratti dall'uso della Var nella Fa Cup e nella Coppa di Lega e in altri campionati di tutto il mondo sono stati discussi in dettaglio. Il programma di test non in diretta ...

scialpinismo : ISMF e circuito de "La Grande Course" si separano date di Coppa mondo pRossima stagione : ... Pierra Menta, Millet Tour du Rutor Extrême e Patrouille des Glaciers non assegneranno più punti per la Coppa del mondo, ma andranno a formare una classifica a parte. A questo le tappe rimangono sei: ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “La Yamaha va forte. Cercheremo di chiudere al meglio la stagione” : Nel pRossimo weekend calerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Valencia, sede dell’ultimo round dell’annata, ci si andrà quasi a cuor leggero perché Marc Marquez e la Honda hanno già conquistato i loro titoli iridati (piloti e costruttori). L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la graduatoria dei singoli team ma anche in questo casa la squadra di Marc ha un notevole vantaggio e potrà verosimilmente firmare il suo ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato per il Gp di Valencia : “vorremmo finire la stagione con un buon risultato” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Valencia: il Dottore carico e motivato in vista dell’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales per il terzo posto ...

Romano Fenati correrà ancora - il pilota italiano pronto per la pRossima stagione : Romano Fenati ha trovato una nuova ‘casa’: il Team Snipers della famiglia Cecchini dopo il licenziamento riaccoglie il pilota, ma questa volta in Moto3 Dopo il gesto contro Stefano Manzi, Romano Fenati è stato licenziato dal Team Snipers della famiglia Cecchini e per questo è stata messa in dubbio la presenza del pilota italiano nel prossimo campionato di Moto2. È stata però la stessa scuderia italiana a riaccogliere ...

Romano Fenati torna in Moto3 nella pRossima stagione : La voglia di rimettersi in gioco e di tornare in pista ha avuto il sopravvento su tutto e tutti. Romano Fenati non ha appeso i guanti al chiodo come aveva dichiarato a caldo dopo la vicenda Manzi che ...