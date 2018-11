Roma | ristorante da incubo | cibo con detersivi e muri ammuffiti

Micaela Ramazzotti aggredisce verbalmente uno sconosciuto in un ristorante di Roma : La notizia viene riportata da Dagospia e racconta di un fatto accaduto ieri sera in un ristornate della Capitale a Michaela Ramazzotti . L'attrice ed ex moglie di Paolo Virzì, già pizzicata insieme ad ...

Roma : Tentata rapina a dipendente ristorante barcone Tevere - arrestato : Roma – E’ salito su un barcone in lungo Tevere Arnaldo da Brescia, a Roma , ha puntato il coltello contro un dipendente del ristorante intimandogli di consegnargli il danaro. La vittima ha iniziato a gridare, richiamando l’attenzione anche degli altri camerieri, che sono accorsi in aiuto. Quando, dopo pochi minuti, sono giunti gli agenti del commissariato Trevi e del Reparto Volanti, inviati sul posto dalla Sala Operativa della ...

Roma - fiamme in ristorante cinese : palazzo evacuato - residenti in strada : Un incendio scoppiato sera per cause ancora da accertare, ha devastato un ristorante cinese in via dei Prati dei Papa 60, zona Marconi , a Roma. Oltre al ristorante che si trova al piano terra di un ...