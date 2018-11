Roma | il talento si ricerca in Olanda | Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi

L’Uomo del Giorno - El Shaarawy : talento della Roma - soprannominato “Il Faraone” : Stephan El Shaarawy è nato a Savona, il 27 ottobre 1992, è un calciatore italiano di origini egiziane, attaccante della Roma e della nazionale italiana. Per le sue origini egiziane è soprannominato “Il Faraone”. Suo padre, egiziano, si è trasferito a Savona nel 1982, mentre sua madre è italiana e possiede la cittadinanza svizzera. talento precoce, El Shaarawy è un giocatore di classe e dispone di qualità atletiche notevoli, ...

Calciomercato Roma - un talento giallorosso potrebbe partire in prestito : Raiola infuriato : Justin Kluivert rappresenta uno dei colpi più importanti messi a segno dalla Roma nell’ultima sessione di mercato. L’esterno offensivo proveniente dall’Ajax era finito nel mirino di top club europei come il Manchester United, ma alla fine ha deciso di ascoltare il consiglio del padre e ha scelto Roma, sperando di trovare più spazio e di proseguire la sua crescita in una squadra che disputa la Champions League. In tre mesi ...

Un Talento al Giorno : Filippo Romagna - difensore del Cagliari e dell’Under 21 : Filippo Romagna entra a far parte del settore giovanile della Juventus nel 2011. Nel 2013 viene promosso alla squadra Primavera, della quale arriverà ad indossare la fascia di capitano. Nel 2016, sotto la guida di Fabio Grosso, trionfa al Torneo di Viareggio, grazie alla vittoria per 3-2 contro il Palermo, e raggiunge le finali di Coppa Italia e Campionato. Il 29 agosto 2016 passa, in prestito con diritto di opzione, al Novara, in Serie B. ...

Roma - sconfitta che non cambia il giudizio sui giallorossi : squadra giovane e di talento : La 9^ giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Roma e Spal, il turno si è aperto con il botto e con il successo esterno della squadra di Semplici. Un risultato che può essere considerato assolutamente a sorpresa, la Roma può contare su una squadra nettamente più forte sul campo ma la partita di oggi è stata negativa. Difficile da capire i motivi della debacle ma la sconfitta di oggi non cambia assolutamente il giudizio sulla ...

Un talento al giorno : Gerson - dalla Fiorentina alla Roma a suon di dribbling : Gerson, è un calciatore brasiliano, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Roma e della Nazionale Under-20 brasiliana. Dopo un periodo trascorso nelle giovanili della Fluminense, viene promosso in prima squadra all’età di 17 anni. Esordisce il 22 febbraio 2015, nella gara interna contro il Vasco da Gama, valida per il Campionato Carioca. In questa competizione raccoglie 12 presenze e quattro gol. Il 1º novembre seguente, ...

Un talento al giorno : Malcom - l’accordo con la Roma e la firma col Barcellona : 1/7 AFP/LaPresse ...