Roma celebra Ennio Calabria

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. ContRomanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.

Roma : Papa Francesco celebra defunti a cimitero Laurentino : Roma – Papa Francesco e’ arrivato pochi minuti fa al cimitero Laurentino dove e’ iniziata la celebrazione del 2 novembre, giornata della commemorazione dei defunti. Ad attenderlo alcune centinaia di persone, il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, e il vicario di Roma, Angelo De Donati. L'articolo Roma: Papa Francesco celebra defunti a cimitero Laurentino proviene da RomaDailyNews.

Federico Fellini - una leggenda lunga 25 anni : da Rimini a Roma tutti gli eventi per celebrarlo : Venticinque anni, fa, il 31 ottobre 1993, Federico Fellini moriva a Roma, stroncato da un ictus dopo un lungo e doloroso ricovero al Policlinico Umberto I. La camera ardente allestita nel Teatro ...

Festa del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per 01 mette al ...

L'Hassler Roma si prepara a celebrare i 125 anni della sua storia : Roma, 23 ott., askanews, - Un albergo, un'icona; una città, un simbolo: è L'Hassler Roma, che si prepara a festeggiare i 125 anni della sua storia gloriosa con un evento in programma mercoledì 28 ...

Italia a 5 Stelle - in 30mila a Roma per celebrare il Movimento - : Sul palco sono saliti attivisti, parlamentari e Ministri. Di Maio porta il successo per il nuovo fecreto fiscale e spiega: "Non ci siamo montati la testa". Fico: "Alle elezioni no ad alleanza con la ...

Roma : ecco i vincitori di una Fiat 500 del concorso Pam Panorama per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam : Giancarlo e Michele di Roma tra i vincitori del concorso di Pam Panorama per i festeggiamenti dei 60 anni del Gruppo leader della grande distribuzione in Italia Roma – Roma può annoverare ben due vincitori del nuovo esclusivo concorso di Pam Panorama che, partito lo scorso 1° ottobre, durerà tutto il mese e metterà in palio 60 Fiat 500 per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam. Giancarlo e Michele sono stati tra i dodici estratti di venerdì ...

A Roma il Premio 'Celebrate the Excellence' per le aziende virtuose : Roma, 9 ott., askanews, - Si terrà mercoledì 10 ottobre, a Roma, la terza edizione di 'Celebrate the Excellence', il Premio ideato da Ci.Effe. Consulting, durante il quale verranno premiate le quattro ...