Roma | assolto Scomparin da accuse per droga | fu graziato da Mattarella

Roma - rifiuti Malagrotta : Manlio Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione a delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di un'associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di una associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Monopolio dei rifiuti a Roma - Cerroni assolto dall'accusa di associazione a delinquere : Per il business dell'immondizia il pm aveva chiesto 6 anni di carcere per l'ex patron della discarica di Malagrotta

Roma - uccise rapinatore : assolto : Roma, 25 ott. , AdnKronos, - Un commerciante di 41 anni che sparò dieci anni fa ad un ladro che lo aspettava sul pianerottolo di casa per rapinarlo è stato assolto in secondo grado dalla prima sezione ...

Roma - uccise rapinatore : assolto : Roma, 25 ott. (AdnKronos) - Un commerciante di 41 anni che sparò dieci anni fa ad un ladro che lo aspettava sul pianerottolo di casa per rapinarlo è stato assolto in secondo grado dalla prima sezione della Corte D'Appello di Roma per legittima difesa. All'uomo che in primo grado era stato condannato

Roma - uccise rapinatore : assolto : Un commerciante di 41 anni che sparò dieci anni fa ad un ladro che lo aspettava sul pianerottolo di casa per rapinarlo è stato assolto in secondo grado dalla prima sezione della Corte D'Appello di ...

Legittima difesa - uccise rapinatore in casa : assolto in appello a Roma - : La corte d'appello di Roma ha assolto un uomo che 10 anni fa ha ucciso un rapinatore che si era introdotto in casa sua. In primo grado era stato condannato a 2 anni e 8 mesi

Roma - sparò a un rapinatore entrato in casa : assolto per legittima difesa : Dieci anni fa sparò ad un rapinatore che aveva fatto irruzione in casa sua, uccidendolo. Dopo essere stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa, ora un imprenditore Romano 41enne è stato assolto dalla Corte d’appello di Roma, che gli ha riconosciuto di aver agito per legittima difesa. I fatti risalgono al 2008: l’uomo, insieme alla moglie, era stato sorpreso da due ...

Ultrà Romanista assolto per l'aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...

Scontri Liverpool-Roma : assolto anche il secondo tifoso giallorosso per l'aggressione a Cox : Filippo Lombardi non ha colpito Cox, ma è stato condannato a tre anni di carcere per disordini violenti

Scontri Liverpool - tre anni all'ultrà Romanista Lombardi per disordini : assolto dal reato di lesioni : Filippo Lombardi è stato condanno a tre anni di carcere per il reato di 'violent disorder' e assolto per quello di lesioni al tifoso Reds Sean Cox . È questo il verdetto della corte di Preston che ha ...

Roma - Filippo Lombardi assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox : Filippo Lombardi, tifoso della Roma, è stato assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox dopo la gara contro il Liverpool di Champions Il tifoso della Roma Filippo Lombardi è stato assolto dall’accusa di “lesioni gravissime” nei confronti di Sean Cox, supporter del Liverpool rimasto ferito dopo gli scontri tra ultras prima della semifinale di Champions League della passata ...

Acquisto palazzo Roma - assolto Verdini : 17.28 L'ex parlamentare PdL Verdini è stato assolto a Roma dall'accusa di finanziamento illecito, nell'ambito del processo sulla compravendita, a gennaio 2011, di un immobile nella capitale, che in poche ore fruttò una plusvalenza record di 18 milioni di euro. I giudici hanno invece condannato a 3 anni l'ex senatore di Forza Italia, Riccardo Conti. E' accusato di truffa aggravata in concorso con Angelo Arcicasa, all'epoca presidente dell'ente ...