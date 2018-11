Rizzoli dà i numeri sul Var | “7 errori in questa stagione”

sportfair

(Di lunedì 19 novembre 2018) Nicola, designatore arbitrale della Serie A, ha fatto un bilancio dell’utilizzo del Var inannata nel nostro campionato Nelle prime dodici giornate di Campionato di Serie A, sono stati commessi solo 7legati all’utilizzo del Var, uno in meno dello stesso periodo dello scorso anno. Così il designatore arbitrale Nicola, in occasione dell’incontro che si è svolto oggi a Milano in Lega Calcio tra vertici arbitrali e allenatori di Serie A proprio per un confronto sulla tecnologia. La premessa è che il Var “non deve e non può azzerare gli, non è il suo obiettivo, dal momento che la perfezione non è possibile, soprattutto quando si parla di situazioni grigie dove l’interpretazione può fare la differenza“, sicuramente il suo scopo, ha evidenziato, “non è riarbitrare la partita, il suo scopo è solo ...