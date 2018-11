' Ritratto di un artista' di David Hockney battuto all' asta per 90 milioni di dollari

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Nella settimana che si è appena conclusa a New York, nelle sale di Christie's si è alzata freneticamente la paletta per l'aggiudicazione del quadro di"Portrait of an artist - pool with two figures" (di un- piscina con due figure) ultimato nel 1972 e facente parte della serie piscine. La tela dipinta ad olio ed ambientata nelle lussureggianti colline di Hollywood, rappresenta un uomo sul bordo di una piscina che guarda un altro uomo sott'acqua: la brillantezza dei colori e la potenza del fermo immagine hanno decretato la vendita ad una cifra da capogiro, ben 90,3di, con una base d'di 18. E se il compratore rimane nell'anonimato, la corsa all'acquisto ha avuto il sapore di un tragitto su un ascensore che a velocità supersonica porta dal piano terra al 100piano di un grattacielo che sfiora le nuvole, nella grande mela ce ne sono ...