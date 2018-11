Rischio sfratto e bolletta sul collo | un' intesa per aiutare i più fragili

Legnano - donna invalida a Rischio sfratto : "Mi porteranno via con la forza" : Legnano, 15 novembre 2018 - «Mi verranno a prendere con la forza , io da qui non mi sposto: sono sola e malata, ho un'invalidità al 90 per cento, per portarmi via dovrà intervenire la polizia ». Maria ...