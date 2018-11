Riscaldamento globale | dal Vaticano le nuove Tavole della Legge

Il Riscaldamento globale potrebbe rafforzare la violenza degli uragani : Negli ultimi decenni i cambiamenti climatici hanno determinato mutamenti radicali nel susseguirsi delle stagioni, facilmente evidenziabili nell'aumento di potenza delle precipitazioni, bufere ed uragani. Le piogge sono aumentate fino al 10% e un ulteriore innalzamento delle temperature non solo porterebbe l'incremento al 30% ma aumenterebbe anche la velocità del vento, anche di 25 nodi, ovvero più di 45 km orari. A dichiararlo è una ricerca ...

"Una tassa sulla carne per ridurre il surRiscaldamento globale" : TUTTO NELLE MANI DEI GOVERNI Nel 2020, se la situazione attuale non dovesse cambiare, la cifra dei decessi nel mondo attribuibili al consumo di carne rossa e lavorata potrebbe salire a 2,4 milioni. ...

Pisa. Sequestro del carbonio per contrastare il Riscaldamento globale : A Pisa il workshop internazionale promosso dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università

Bitcoin responsabile del Riscaldamento globale? No - non è una bufala : Il Bitcoin finisce di nuovo sotto accusa. Stavolta non c'entrano nulla cybercriminali , truffe milionarie ecc. A parlare è la scienza. Uno studio promosso dall'Università delle Hawaii ha evidenziato ...

I bitcoin potrebbero contribuire al Riscaldamento globale e far salire la temperatura del pianeta di 2 gradi entro il 2033 : Il riscaldamento globale non è una bufala, quello che sta accadendo in questi giorni in Italia ce lo ricorda con severità, e con tutta la crudezza che le cronache non possono cancellare. Avrete già sentito dire che ciascuno di noi può combattere, nel suo piccolo, il riscaldamento globale. Anche chi produce criptovalute dovrebbe fare la sua parte, perché secondo una recente ricerca i bitcoin potrebbero provocare un innalzamento della temperatura ...

Riscaldamento globale - si può davvero sperare di mantenerlo sotto gli 1 - 5 C°? : Lo studio dal titolo "Fuelling Italy's Future: Come la transizione verso la mobilita a basso contenuto di carbonio rafforza l'economia" coordinato dalla European Climate Foundation, da Transport & ...

Clima - il Baishui No. 1 in Cina è l’emblema del Riscaldamento globale : è uno dei ghiacciai che si scioglie più velocemente al mondo : La profonda spaccatura ha risuonato forte nella nebbia sopra il ghiacciaio Baishui No. 1, mentre un pezzo di roccia cadeva sul ghiaccio e numerosi proiettili ruzzolavano dal colosso di ghiaccio che gli scienziati definiscono come uno dei ghiacciai del mondo che si sta sciogliendo più velocemente. Siamo nella Cina meridionale e in quel paesaggio arido una volta coperto dal ghiaccio, ora c’è roccia esposta disseminata di bombole di ossigeno ...

Meno birra e più cara a causa del Riscaldamento globale : Oramai il problema del riscaldamento globale sta interessando ogni ambito della nostra vita e ci dobbiamo aspettare che le future ondate di calore seguite da periodi di siccità possano drasticamente cambiare anche le nostre abitudini alimentari. Uno dei problemi conseguenti l'aumento delle temperature sarà un impoverimento delle coltivazioni di orzo che comporterà un calo della produzione di birra. Ciò porterà inevitabilmente ad un aumento dei ...

Clima : la mobilità urbana sostenibile è la chiave contro il Riscaldamento globale : La Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi, durante la Seconda Conferenza delle Città (Santiago, 16-19 ottobre) ha sostenuto il principio secondo il quale una mobilità urbana sostenibile è essenziale per combattere il cambiamento Climatico e realizzare uno sviluppo urbano inclusivo. La Seconda Conferenza delle Città ha lo scopo di integrare la pianificazione urbana, la gestione e i finanziamenti con i ...

Clima - il rapporto dell’Ipcc sottovaluta la minaccia del Riscaldamento globale : (Immagine: pixabay/CC) Un messaggio annacquato dall’eccessiva cautela. Così molti tra i massimi esperti mondiali di cambiamento Climatico giudicano l’ultimo rapporto rilasciato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc): gli autori del report avrebbero trascurato di sottolineare alcune possibili conseguenze importanti dell’aumento della temperatura media del pianeta – aspetti che invece avrebbero rimarcato ...

Ambiente - birra a rischio : colpa del Riscaldamento globale : Gli amanti della birra potrebbero dover affrontare un periodo di carestia a causa dei cambiamenti climatici: con l’aumento di gravi siccità e temperature estreme, i raccolti di orzo diminuiranno in modo sostanziale. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato online su ‘Nature Plants’. Come conseguenza si queste rivoluzioni climatiche – avvertono i ricercatori della Peking University di Pechino (Cina) e ...