Riforma Coni | Zanardi fa appello al governo

Riforma Coni : Fioravanti 'una follia' : Dicevano che avrebbero puntato sull'aspetto sociale dello sport, sulle scuole e la valorizzazione dell'educazione sportiva. Non è stato così". Lei è ancora nel M5S, giusto? ''Direi di sì, sebbene con ...

Riforma Coni : Carraro - passi in Parlamento : ... interviene sulla Riforma del Comitato olimpico nazionale da parte del governo: ''Se cambiamo una cosa che funziona - afferma Carraro ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - che ne discuta il ...

Stefano Baldini critica la Riforma sul Coni : “Deve essere spiegata meglio e condivisa” : “L’autonomia è una regola e va assolutamente rispettata. Se una riforma deve essere fatta nei confronti del Coni , la riforma deve anche essere spiegata meglio e comunque condivisa con chi lo sport lo ha gestito fino a questo momento, in quanto depositario del sistema attuale. Il mio timore è di un cambiamento talmente radicale che nel breve e medio termine rischia di diventare un boomerang per lo sport di alto ...

Baldini - ' Riforma Coni sia condivisa' : Se una riforma deve essere fatta nei confronti del Coni , la riforma deve anche essere spiegata meglio e comunque condivisa con chi lo sport lo ha gestito fino a questo momento, in quanto depositario ...

Riforma Coni - Pellegrini e Lupo con Malagò : “Lasciamo lo sport allo sport”. Salvini : “Lì girano tanti soldi” : Al fianco di Giovanni Malagò ora provano a schierarsi anche gli atleti azzurri, per cercare di fermare la Riforma dello sport inserita dal governo Conte nella bozza della manovra. Il numero uno del Coni , dopo giorni di mediazione e resistenza sotto traccia, era uscito allo scoperto nel suo discorso al Consiglio nazionale del 15 novembre, parlando di “occupazione del Comitato olimpico da parte del governo”. L’attacco dei ...

Riforma Coni - Salvini risponde a Malagò : 'E' nervoso? Sì - perché lì girano molti soldi' : Il contrattacco di Salvini , infatti, arriva due giorni dopo le dure accuse di Malagò , "non è una Riforma , ma l'occupazione del Coni da parte della politica", ; e soprattutto nel giorno in cui a dar ...

Riforma Coni : Salvini 'Malagò nervoso' : Lo sport è fatto anche di milioni di atleti, arbitri e dirigenti che non guadagnano cinque milioni".

Riforma Coni - Lupo e Pellegrini : giù le mani dallo sport. Salvini : 'Malagò nervoso - lì girano soldi' : Lupo , argento del beach volley due anni fa, su Instagram parla di ''politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo...Assurdo! No grazie''. Gli risponde l'olimpionica Federica ...

Coni : Pellegrini e Lupo contro la Riforma - 'giù le mani dallo sport' : contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo , entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo... ...

"Lasciamo sport a sport" - Pellegrini e Lupo contro Riforma Coni : ...a Tokyo sono ad un passo e anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia l'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo.

Riforma del Coni - Lupo e Pellegrini : 'Giù le mani dallo sport'. Salvini : 'Malagò molto nervoso' : anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia...L'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo... Assurdo!! No grazie W ...