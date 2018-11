Rifiuti | governo firma intesa a Caserta Ma Salvini diserta conferenza stampa con Conte e

Rifiuti - piano del governo. Ma a Caserta Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi, secondo quanto si apprende. A breve il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo...

Rifiuti - il premier Conte : “Ci sono diversità di vedute ma attueremo il contratto di governo” : Rifiuti, la questione che ha creato tensioni negli ultimi giorni, Conte: “La nostra guida è il contratto di Governo” “Non c’è nessuna polemica, c’è qualche diversità di vedute ma l’indirizzo politico del governo è chiaro” e “la guida è il contratto“, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di firmare nella prefettura di Caserta il protocollo di ...

Tregua nel governo sul piano Rifiuti. Conte : "Soluzione condivisa" : A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete di arrampicata mentre altrove sono musei, se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi ...

Rifiuti - Governo per soluzione condivisa : 13.56 "Il Governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L'obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio. Il contratto di Governo sul tema generale dei Rifiuti esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere 'verde' il nostro sistema economico". E' quanto si legge in una nota del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier Luigi ...

Rifiuti : Toninelli - Governo a rischio? No - no - no : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - "Di Maio e Salvini si incontreranno e ne parleranno. Ogni volta che ci siamo incontrati, e che si sono incontrati, abbiamo subito trovato la soluzione". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando delle polemiche nel Governo sug

Il governo Conte ha presentato il suo piano Rifiuti : Discarica a Ponticelli, Napoli. (Claudio Menna/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il governo va a Caserta per provare a fare la pace. Dopo giorni di scontri sul tema degli inceneritori – difesi a spada tratta da Salvini come baluardo di “salute ed economia” e osteggiati dall’ala pentastellata, che li considera una soluzione “vintage” – le truppe governative si spostano in forze sul territorio campano, per lanciare il piano ...

Rifiuti - vertice di governo a Caserta. Di Maio : 'Gli inceneritori sono roba vintage' : I Cinquestelle, quindi, vorrebbero chiudere gli inceneritori in Lombardia, ma per il ministro dell'Interno Matteo Salvini 'se gestiti bene e controllati bene, portano più salute e più economia e, ...

Rifiuti - Cdm a Caserta. Conte media tra i vicepremier e annuncia piano del governo : 'Stop roghi tossici' : Ma sui termovalorizzatori restano le distanze tra gli alleati di governo, anche se Salvini si dice 'fiducioso' che con Di Maio troverà un'intesa. E il Governatore De Luca attacca: 'Hanno fatto più ...

Di Maio dice 'no' a tensioni nel governo sui Rifiuti perché 'ci pensa Sergio Costa' : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Caserta : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

Inceneritori di Rifiuti - tensioni Lega-M5s. Domani governo a Caserta - : Scontro nella maggioranza sui rifiuti. Salvini insiste: la realtà cambia. Il leader dei 5 Stelle: il tema non sussiste. Lunedì l'esecutivo in Campania firma un protocollo d'intesa sull'emergenza dei ...

Rifiuti - fonti di palazzo Chigi : Conte garante contratto di governo : Il premier Giuseppe Conte è il "garante dell'osservanza del contratto di governo, su tutto il programma, quindi anche sul tema dell'ambiente e dei Rifiuti". Lo precisano fonti di palazzo Chigi, ...