Rifiuti | Di Maio | meno tasse per chi ricicla

Rifiuti - governatore Fontana : Lombardia non smaltirà più quelli del sud - Di Maio parla per slogan : Ancora tensione tra Lega e M5s sul tema Rifiuti . "Se Di Maio pensa che i nostri impianti inquinano, allora devo dire che non accetteremo più i Rifiuti del Sud. Chiederemo allo Stato di modificare la ...

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Domani Conte sigla l'intesa nella Terra dei Fuochi? - IlSussidiario.net : Rifiuti, lite Salvini-Di Maio: 'termovalorizzatori non sono nel contratto? Ma la realtà cambia: sono sicuri'. Governo Conte Domani nella Terra dei Fuochi

Emergenza Rifiuti - il piano di Di Maio : «Fondi in manovra e meno tasse a chi ricicla» : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà mezzo governo oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi, territorio avvelenato dalla camorra ma anche...

Conte lancia Piano Rifiuti : «Basta ai roghi tossici». Salvini : ottimista su intesa con Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere a Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Rifiuti - Di Maio : ci pensa Costa - non roviniamoci le giornate : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Caserta : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

