Rifiuti | Di Maio e Salvini si fanno la guerra sugli inceneritori

Rifiuti - Di Maio : "Inceneritori? A qualcuno piace il vintage" : E insiste sottolineando che i termovalorizzatori, "se gestiti bene e controllati bene, portano più salute ed economia" . Oltretutto, aggiunge, "i Rifiuti ovunque nel mondo significano ricchezza, ...

Attilio Fontana : "Se Di Maio pensa che i nostri inceneritori inquinano non accetteremo più Rifiuti del Sud" : Lo scontro sugli inceneritori non accenna a placarsi. E si arricchisce, di ora in ora, di altri capitoli. Ad attaccare i 5 Stelle ora è Attilio Fontana, governatore leghista della Lombardia. I termovalorizzatori della sua regione, assicura, sono puliti e controllati e Luigi Di Maio, sostiene Fontana, farebbe bene a lanciare meno slogan. Se continua così, afferma duramente il leghista sulle pagine de La Stampa, a breve gli ...

Rifiuti - Di Maio : meno tasse per chi ricicla : Roma, 19 nov., askanews, - Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio in una intervista al 'Mattino' lancia l' idea di ridurre le tasse per chi ricicla. 'Questo governo - sottolinea Di Maio - crede ...

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Domani Conte sigla l'intesa nella Terra dei Fuochi? - IlSussidiario.net : Rifiuti, lite Salvini-Di Maio: 'termovalorizzatori non sono nel contratto? Ma la realtà cambia: sono sicuri'. Governo Conte Domani nella Terra dei Fuochi

Emergenza Rifiuti - il piano di Di Maio : «Fondi in manovra e meno tasse a chi ricicla» : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà mezzo governo oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi, territorio avvelenato dalla camorra ma anche...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

Conte lancia Piano Rifiuti : «Basta ai roghi tossici». Salvini : ottimista su intesa con Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

