Rifiuti | Conte-Di Maio-Salvini | A lavoro su soluzione condivisa

Rifiuti : Conte-Di Maio-Salvini - al lavoro per una soluzione condivisa e senza polemiche : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche . L’obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio". Lo dicono in una nota congiunta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a ridosso della firma a Caserta di un protocollo che coinvolgerà più ministeri, oltre a enti locali e forze dell'ordine, nel contrasto ai roghi ...

Il governo Conte ha presentato il suo piano Rifiuti : Discarica a Ponticelli, Napoli. (Claudio Menna/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il governo va a Caserta per provare a fare la pace. Dopo giorni di scontri sul tema degli inceneritori – difesi a spada tratta da Salvini come baluardo di “salute ed economia” e osteggiati dall’ala pentastellata, che li considera una soluzione “vintage” – le truppe governative si spostano in forze sul territorio campano, per lanciare il piano ...