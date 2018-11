Resident Evil 2 | oltre 15 minuti di gameplay del remake in un nuovo video

Resident Evil 4 - Resident Evil 1 e 0 Remaster in arrivo su Nintendo Switch : Resident Evil 4 è senza dubbio il titolo più controverso (se escludiamo il settimo capitolo) della saga horror di Capcom, amato da alcuni per averne rivoluzionato le meccaniche di gioco e contemporaneamente snobbato dai altri, colpevole di aver abbandonato la componente survival in favore di quella action. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Capcom ha annunciato oggi tramite un post su Twitter che Resident Evil 4, Resident Evil 1 ...

Resident Evil 2 : annunciata una Steelbook Edition esclusiva per l'Europa : I collezionisti di giochi fisici europei stanno per ricevere la Steelbook Edition di Resident Evil 2. Come segnala Dualshockers, l'account ufficiale di Resident Evil su Twitter ha rivelato la nuova edizione del gioco. La Steelbook si presenta con un'immagine panoramica dell'iconica Racoon City all'interno del case. Il fronte mostra semplicemente la bocca insanguinata di uno zombi con il logo del gioco sotto, mentre la parte posteriore ha il logo ...

I Licker sono i protagonisti del nuovo video gameplay di Resident Evil 2 : Capcom ha rilasciato un nuovo video gameplay dedicato al remake di Resident Evil 2 che si concentra su uno dei nemici più famosi della serie, i Licker.Questo filmato, riportato da Dualshockers, mostra ancora una volta Claire Redfield attraverso una breve sequenza di gameplay mentre affronta uno dei mostri più inquietanti di Resident Evil 2. Claire si ritrova intrappolata in un corridoio buio contro vari Licker contemporaneamente. Questa sequenza ...

Resident Evil 2 torna a mostrarsi in nuove immagini e un video gameplay tratto dalla versione PS4 Pro : Capcom ha rilasciato una nuova serie di screenshot dedicati al prossimo atteso remake di Resident Evil 2, incentrati sulla porzione iniziale del gioco nel dipartimento di polizia di Raccoon City.Le immagini sono in risoluzione 4K e restituiscono un aspetto piuttosto piacevole e nitido della grafica. Abbiamo anche dieci minuti di gameplay dall'ultima demo a porte chiuse al Tokyo Game Show.Nel video è ancora presente Claire Redfield mentre esplora ...

Resident Evil 2 : vediamo il titolo in azione con ben 30 minuti di gioco su PS4 : Capcom ha pubblicato ben trenta minuti di Resident Evil 2, il suo attesissimo remake dell'altrettanto celebre survival horror uscito nel 98.Il video gameplay, riporta Dualshockers, è stato catturato su PS4, e rispetto alle precedenti dimostrazioni del gioco, questa volta abbiamo molta più carne al fuoco.Nel filmato possiamo vedere Claire in azione mentre deve combattere contro un mostro con una grossa e gonfia massa a forma di occhio sulla ...

Non chiamatelo solo remake : Resident Evil 2 a confronto con il titolo originale : "Pensiamo alle persone che l'hanno persino giocato mille volte, vogliamo che lo sentano fresco. Ecco perché non lo chiamiamo Resident Evil 2 remake. È un nuovo gioco costruito sopra quelle fondamenta. Non vogliamo che tu sappia esattamente come vengono risolti i puzzle, non vogliamo che tu sappia esattamente dove saranno i nemici. Vogliamo sorprenderti, quindi abbiamo cambiato un po' le cose". Con queste parole Mike Lunn di Capcom aveva ...

Nuovi trailer e dettagli per Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 : Al Tokyo Game Show, Capcom ha svelato un Nuovo trailer per uno dei suoi titoli più attesi che mai, Resident Evil 2, che offrirà ai giocatori un punto di partenza completamente nuovo per questo classico survival, capolavoro dell’horror. Resident Evil 2 Vivi gli intriganti eventi che stanno avendo luogo a Raccoon City e segui le avventure del poliziotto Leon S. Kennedy e della studentessa Claire Redfield, ...

Il nuovo video gameplay di Resident Evil 2 mostra Claire in azione : Il remake di Resident Evil 2 continua a essere sempre più bello ogni volta che viene mostrato al pubblico e, oggi, la rivista giapponese Dengeki PlayStation ha diffuso un'altra buona parte di gameplay.Nel video, come segnala Dualshockers, potete finalmente vedere Claire in azione mentre combatte contro mostro che sicuramente i fan storici riconosceranno.Il nemico si dimostra abbastanza difficile da abbattere, soprattutto considerando la ...