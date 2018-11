Report | Ruffo in lacrime | Ora è tutto diverso

Il giornalista di Report Federico Ruffo scoppia in lacrime in diretta tv [VIDEO] : Negli ultimi mesi la trasmissione Report ha portato avanti un’inchiesta sui rapporti tra la Juventus e la ‘Ndrangheta, si è verificato un brutto episodio con l’atto intimidatorio nei confronti di Federico Ruffo, giornalista che si è occupato della vicenda. Le minacce hanno sconvolto il diretto interessato che è scoppiato in lacrime in diretta tv. Il giornalista è stato ospite della trasmissione Agorà e non è riuscito a ...

Report - Federico Ruffo a Storie Italiane : “Sono scivolato sulla benzina” : Federico Ruffo di Report: il racconto drammatico delle minacce a Storie Italiane Ha scelto i microfoni di Storie Italiane il giornalista di Report, Federico Ruffo, che alcuni giorni fa è stato minacciato. Nel salotto di Eleonora Daniele oggi in diretta su Rai1 il giornalista ha raccontato la drammatica vicenda, affermando di essersi svegliato in piena notte a causa di un forte rumore proveniente da un’altra stanza, che ha scambiato per la ...

Attentato giornalista Report - Ruffo torna a parlare : “juventini mi augurano la morte - sperano che la ‘ndrangheta completi il lavoro” : Federico Ruffo è ancora sotto shock per quanto accaduto nella sua abitazione, l’inchiesta sulla Juventus ha avuto risvolti inaspettati per il giornalista “In Italia si può toccare tutto tranne il tifo? Questo è il pensiero che ho avuto subito. In tanti anni tra Report e Presadiretta mi sono occupato di moltissimi argomenti, ma una roba del genere non mi era mai successa. Il problema però adesso non è tanto che tu non possa ...

Ruffo (Report) : «Spaventoso l’odio degli juventini sui social» : “Ho legato l’attentato al servizio sulla Juve” È il day after di Federico Ruffo, 39enne giornalista di Report autore di un servizio sui rapporti triangolari tra la Curva Sud della Juventus, il club bianconero e la criminalità organizzata. Ieri mattina si è risvegliato con il pavimento e la porta di casa bagnati di benzina. Più una bella croce con vernice rossa sul pianerottolo. Insomma, una vera e propria intimidazione che poteva diventare ...

Report - Ruffo : “campagna d’odio iniziata con l’inchiesta sulla Juventus” : Atto intimidatorio nelle ultime ore nei confronti del giornalista di Report Federico Ruffo, protagonista dell’inchiesta sui rapporti tra la Juventus e la ‘Ndrangheta. Ecco le dichiarazioni del diretto interessato a Radio Kiss Kiss: “l’inchiesta sui rapporti tra ‘ndrangheta e Juve aveva vari livelli criminali, si va dai boss ai balordi da Curva che la domenica fanno i bagarini per guadagnare 5mila euro. Chi ha fatto questo ...

Ruffo - denuncia per l'avvertimento mafioso dopo l'inchiesta sulla Juve a Report : E' accaduto al giornalista della Rai Federico Ruffo, autore di un'inchiesta recente, andata in onda durante trasmissione Report, riguardante i presunti indizi sui rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, la'ndrangheta e gli ultrà. dopo l'atto intimidatorio nei confronti del giornalista, avvenuto ad Ostia due notti fa, Ruffo ha presentato denuncia presso i carabinieri. A raccontare la vicenda è stato proprio lui con un video pubblicato sulla ...

È stata trovata della benzina sparsa davanti alla casa del giornalista di “Report” Federico Ruffo : Mercoledì mattina è stata trovata della benzina sparsa davanti alla casa del giornalista di Report Federico Ruffo, che recentemente aveva firmato un’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella tifoseria organizzata della Juventus, e sui rapporti tra gli ultras e i dirigenti della

Giornalisti minacciati - sventato l'attentato contro l'inviato di Report Ruffo : Federico Ruffo, giornalista Rai e attualmente conduttore su RaiTre di Il Posto Giusto, nella notte del 13 Novembre è stato vittima di un'intimidazione. l'inviato di Report si trovava nella sua abitazione a Ostia quando gli attentatori hanno cercato dargli fuoco alla casa, cospargendo di benzina il pianerottolo del palazzo in cui vivono anche i genitori di Ruffo. A farli desistere e a metterli in fuga ci ha pensato il cane del giornalista che ha ...

Avvertimento mafioso al giornalista di Report Federico Ruffo : benzina davanti casa : Avvertimento di stampo mafioso nei confronti del giornalista Rai Federico Ruffo, autore qualche settimana fa di un'inchiesta per conto del programma Report in cui venivano messi alla luce presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus ed esponenti di spicco della 'ndrangheta calabrese infiltrata nella curva dello stadio bianconero. Attacco intimidatorio contro Federico Ruffo Il giornalista ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione ...

Atto intimidatorio dopo l’inchiesta Juve-‘Ndrangheta : benzina davanti casa e croce rossa - ‘avvertimento’ al giornalista di Report Federico Ruffo [DETTAGLI] : Episodio shock nelle ultime ore, avvertimento nei confronti del giornalista Rai Federico Ruffo, autore dell’inchiesta per la trasmissione Report su presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, ultra’ e ‘ndrangheta, l’episodio si è verificato due notti fa ad Ostia, la ‘vittima’ ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Ostia Antica e sulla vicenda sono in corso le prime ...

Attentato a giornalista Report - Ruffo : 'Avrebbero dato fuoco a casa - il cane mi ha salvato' : 'La verità è che se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa, ci ha salvati a tutti quanti il cane'. Lo afferma, in un video postato sul profilo Fb di Report, l'inviato della ...

Federico Ruffo - sventato attentato al cronista di Report che indagò sulla Juve – Video e foto : Federico Ruffo Una croce rossa tracciata sul muro esterno di casa, il pianerottolo cosparso di benzina. Federico Ruffo, il cronista e autore di Report che di recente aveva condotto una delicata inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva della Juventus, è stato vittima di un’allarmante intimidazione. Intorno alle 4.30 del mattino di martedì ignoti hanno raggiunto l’ingresso della villetta in cui vive il ...