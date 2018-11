Renzi attacca | ' In Europa si fa politica | Di Maio e Salvini wrestling pre-elettorale'

Salvini attacca Berlusconi : “usa le parole di Renzi - Boldrini e Juncker” : Volano gli stracci nell’ex centrodestra. Silvio Berlusconi ha invitato per l’ennesima volta Matteo Salvini a tornare nella coalizione votata dagli

Salvini attacca Renzi : ‘Gli italiani non sono scemi - che hai fatto in 6 anni di Governo? : Matteo Salvini sceglie ancora una volta una diretta su Facebook per veicolare il suo pensiero. Un intervento che ha in oggetto l’attribuzione della massima vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, alle vittime e ai tanti uomini dello Stato, in particolare i Vigili del Fuoco, che si stanno spendendo ai fini della sicurezza nazionale, ma non solo. C’è spazio per sottolineare che la sua presenza in Qatar gli ha permesso di ...

Renzi contro il governo : euro Niente elezioni - sono attaccati a poltrone euro : Ma dopo un attimo di smarrimento in cui evita accuratamente di parlare della crescita del gradimento popolare nei confronti della politica seguita dai partiti di governo, l'ex sindaco di Firenze ...

Dl Genova - Renzi attacca Di Maio : “Coinvolto personalmente in condoni?”. Poi l’ironia su un’eventuale adesione al Pd : “Perché Di Maio insiste così tanto sul condono a Ischia? Ha qualche elemento personale? Forse familiare?”. È l’accusa, sotto forma di domanda, che Matteo Renzi rivolge a Luigi Di Maio, in diretta Facebook, in riferimento al condono edilizio a Ischia presente nel decreto Genova. Poi l’ironia del senatore dem sulla frase del leader del M5s, che in un comizio nel 2017, disse: “Se trovate un condono a mia firma mi ...

Di Maio elogia Merkel e attacca Renzi : “Prenda esempio da lei e si ritiri da politica” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca Matteo Renzi elogiando Angela Merkel nella giornata in cui annuncia il suo ritiro dalla vita politica alla fine del mandato: "È una donna di parola. Le auguro tanta fortuna per ciò che vorrà fare della sua vita quando terminerà il suo mandato. Qualche senatore semplice fiorentino dovrebbe prendere esempio da lei".Continua a leggere

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Grillo attacca Mattarella per non dare ragione a Renzi : Il modo di esprimersi di Beppe Grillo è stato come sempre di rara volgarità, non per le “parolacce” ma per i paragoni, le immagini, la violenza dei concetti. La sua comicità in fondo consiste nel rappresentare l’orrido e grottesco modo di vedere il mondo di un tipo da bar, rancoroso e velleitariamen

Roma - videodenuncia sui rifiuti nelle strade. E Renzi attacca : “Uno schifo. Colpa del mio carattere anche questo? : Il video mostra una strada della periferia di Roma occupata dai rifiuti per decine e decine di metri. Matteo Renzi, su Twitter, lo ha rilanciato con queste parole: “Noi sulle periferie avevamo stanziato due miliardi di euro che ci hanno cancellato. Loro neanche mandano i camion della nettezza urbana. Uno schifo”. Per poi aggiungere: “Colpa del mio carattere anche questo?”. I riferimenti sono, da una parte, al bando ...

Leopolda - Giachetti : “Rinviare Congresso? Non deve dirlo Renzi”. E su scontro Lega-M5s : “Farsa - attaccati col culo al potere” : Con la candidatura di Marco Minniti, tra gli ospiti attesi alla Leopolda, ancora in stand-by, in casa renziana c’è ancora chi prova ad allungare i tempi del Congresso. Un rinvio, dopo le Europee, magari da giustificare con il rischio di una tempesta finanziaria sul Paese. Roberto Giachetti, però, da settimane in sciopero della fame in attesa della data del Congresso, nega la ricostruzione. “Un alibi, non è lui a doverlo ...

Leopolda - il ritorno del finanziere Davide Serra. Renzi lo esalta e attacca : “Salvini-Di Maio? Persi 700 milioni al mese” : C’è chi ricorda ancora le sue dichiarazioni esplosive sullo sciopero alla Leopolda 2014, quando Davide Serra – finanziere amico di Renzi e storico sponsor delle sue campagne elettorali – rivendicò la necessità di limitarlo, convinto che creasse più disoccupati. Parole che costrinsero l’ala Renziana del Pd a immediate rettifiche, dopo uno scontro con la Cgil nel mezzo della riforma (contestata) del Jobs Act. Ora, anni dopo ...

Calenda attacca il Pd : 'Sono furibondo - ma cosa fa Renzi? Serve un bravo psichiatra' : Carlo Calenda continua ad esprimere la sua posizione piuttosto critica nei confronti del Pd. Nel corso di ogni suo intervento pubblico non rinuncia a giudicare severamente le dinamiche che si sono innescate all'interno del partito, uscito con le ossa rotte dalle ultime elezioni. In particolare l'ex Ministro dello Sviluppo Economico, ospite di Omnibus su La 7, ha mostrato tutta la propria insofferenza nei confronti di diversi aspetti, a partire ...

Renzi alla Leopolda attacca il governo : "Cialtroni - state mettendo in pericolo l'Italia" : "Oggi Salvini ha detto 'io non ci sto a passare da scemo perché Conte dettava e Di Maio scriveva'. Neanche nelle barzellette...": così Matteo Renzi ha ironizzato sullo scontro Lega-M5s sul condono fiscale, aprendo la Leopolda. "Ci sono così tante manine a Palazzo Chigi, sembra la dea Kali", ha aggiunto l'ex segretario dem, "state mettendo in pericolo l'Italia per ...

Ischia - il sindaco di Lacco Ameno attacca Renzi : 'Condono tombale' : Insomma lasci il suo ego, faccia meno chiacchiere e più seria attività politica, scenda con i piedi per terra, provi ad ascoltare il territorio, i sindaci, i consiglieri comunali, i cittadini, così ...