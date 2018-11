Renault-Nissan-Mitsubishi - Accuse di evasione fiscale | finisce l' era Ghosn | arrestato

quattroruote

: Nissan Renault, “Carlos Ghosn arrestato per evasione fiscale”. La casa giapponese lo licenzia - petergomezblog : Nissan Renault, “Carlos Ghosn arrestato per evasione fiscale”. La casa giapponese lo licenzia - Agenzia_Ansa : Il presidente della #Nissan-#Renault-#Mistubishi Motor, Carlos #Ghosn, è stato arrestato. E' accusato di aver viola… - RaiNews : Nissan-Renault-Mistubishi, arrestato il presidente Carlos Ghosn. È accusato di aver violato i regolamenti finanzia… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Carlos, plenipotenziario dell'alleanza, è stato sottoposto a un provvedimento di custodia cautelare in Giappone. Secondo i media locali, la procura di Tokyo ha trattenuto in stato di arresto il manager per presunta violazione delle normative fiscali e finanziarie del Paese asiatico.Interrogatorio in Giappone. In particolare, secondo quanto rivelato dalla testata Asahi Shimbun, la procura ha chiesto adi presentarsi negli uffici dei pubblici ministeri per un interrogatorio e rispondere così all'accusa di aver nascosto parte dei suoi emolumenti alle autorità tributarie a partire dal 2011 e per cinque anni consecutivi. In pratica, il manager sarebbe sospettato di false dichiarazioni fiscali avendo comunicato all'erario di aver percepito 5 miliardi di yen (circa 39 milioni di euro), invece dei 10 miliardi effettivamente ricevuti dalla. Dopo ...