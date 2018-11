Renault Nissan | Carlos Ghosn indagato per evasione fiscale Nissan | Sarà

Renault-Nissan - il presidente Ghosn arrestato. La società : verrà licenziato. Titoli a picco : Il presidente della Nissan-Renault-Mistubishi Motor, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo...

Nissan Renault - arrestato il Presidente Carlos Ghosn - Sky TG24 - : Il manager 64enne è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Un'indagine interna ha segnalato illeciti su bilanci e compensi. ...

Renault Nissan - bufera su Ghosn accusato di evasione in Giappone : Roma, 19 nov., askanews, - bufera sul numero uno di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, dopo che la stampa nipponica ha riportato indagini nei suoi confronti su sospette malversazioni con il fisco ...

Nissan-Renault : Ghosn verso l'arresto : ANSA, - TOKYO, 19 NOV - Il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, "sta per essere arrestato con l'accusa di violazione dei regolamenti finanziari". E' quanto si legge ...

Renault-Nissan - il presidente Ghosn sarà licenziato per illeciti finanziari. Titoli a picco : TOKYO - In un comunicato alla stampa la Nissan afferma che un'indagine interna ha stabilito che il presidente Carlos Ghosn ha fornito false informazioni sul proprio reddito, e indica inoltre...

Renault-Nissan - il presidente Carlos Ghosn arrestato per falso su compensi e bilanci : Il presidente dell’Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l’accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo hanno confermato fonti investigative all’agenzia Kyodo....

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone : Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone, e sarà licenziato per presunte violazioni finanziarie. Ghosn sarebbe coinvolto nel caso insieme a un altro importante dirigente, Greg Kelly: avrebbero deliberatamente sottostimato i

Renault-Nissan-Mitsubishi - Accuse di evasione fiscale - finisce l'era Ghosn : Carlos Ghosn, plenipotenziario dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, rischia di dover affrontare un provvedimento di custodia cautelare in Giappone. Secondo i media locali, la procura di Tokyo sarebbe pronta ad arrestare il manager di origini brasiliane per la presunta violazione delle normative fiscali e finanziarie del Paese asiatico.Interrogatorio in Giappone. In particolare, secondo quanto rivelato dalla testata Asahi Shimbun, la procura ...

Nissan Renault - arrestato il presidente Carlos Ghosn. Il gruppo : "Sarà licenziato" : MILANO - Terremoto al vertice di Nissan-Renault-Mitsubishi Motors . Il presidente dell'alleanza, Carlos Ghosn, è stato arrestato a Tokyo. Secondo indiscrezioni di stampa circolate in mattinata il ...

Nissan-Renault : il presidente Carlos Ghosn sta per essere arrestato per falso : Il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, 'sta per essere arrestato con l'accusa di violazione dei regolamenti finanziari'. È quanto si legge sull'agenzia Kyodo che ...

Nissan Renault - Carlos Ghosn verso l’arresto per evasione fiscale : Sarebbe imminente l’arresto del presidente di Nissan, Carlos Ghosn. Questa l’anticipazione del quotidiano giapponese Asahi Shimbun, secondo il quale il manager sarebbe sospettato di violazioni delle norme fiscali, in particolare di non aver dichiarato completamente i suoi guadagni. Ghosn, nato in Brasile nel 1954 da una famiglia di origini libanesi, è ritenuto uno delle personalità di maggior spicco nel mondo automobilistico ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - L'Alleanza investe nelle batterie a ricarica rapida : L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ha annunciato un investimento nella startup Enevate, impegnata nella realizzazione di una nuova generazione di batterie agli ioni di litio destinate alle auto elettriche. La compagnia californiana sta progettando accumulatori "fast charge" ad alta densità. Il futuro dellautomotive. Il finanziamento è avvenuto tramite Alliance Ventures, braccio strategico dell'intesa franco-nipponica, ...

Renault-Nissan - investimenti in Cina per guida autonoma. Alleanza punta su WeRide.ai per sviluppo auto livello 4 : PECHINO - Renault-Nissan-Mitsubishi e WeRide.ai incrementeranno la loro presenza nei servizi dei veicoli a guida autonoma in Cina. Alliance Ventures, il fondo corporate di venture capital di...

Renault - Nissan Mitsubishi : arriva Android a bordo : I veicoli Renault, Nissan e Mitsubishi dal 2021 saranno dotati di sistemi intelligenti di infotainment Android per offrire...