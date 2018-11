Renault-Nissan | arrestato il presidente Carlos Ghosn | sarà licenziato

Arrestato Carlos Ghosn per falso su bilanci e compensi : calano in Borsa Renault e Nissan : Il top manager del costruttore automobilistico Renault - Nissan , Carlos Ghosn , è stato Arrestato domenica 18 novembre a Tokyo, Giappone. La notizia sta facendo il giro del mondo, perché potrebbe destabilizzare i vertici del gruppo franco-nipponico, primo al mondo davanti a Volkswagen, se si considerano anche i veicoli commerciali. Sull'imprenditore brasiliano non pendono soltanto le accuse mosse dai magistrati, ma anche quelle lanciate da Nissan ...

Chi è Carlos Ghosn - artefice dell'alleanza Renault -Nissan-Mitsubishi - : Classe 1954, brasiliano ma di origini libanesi, è entrato in Renault nel 1996. Nel 1999 diventa amministratore delegato di Nissan Motor in Giappone. Il 19 novembre 2018 è stato arrestato con l'accusa ...

Nissan- Renault : media - Ghosn arrestato :

Renault-Nissan-Mitsubishi - Accuse di evasione fiscale - finisce l'era Ghosn : arrestato : Carlos Ghosn, plenipotenziario dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, è stato sottoposto a un provvedimento di custodia cautelare in Giappone. Secondo i media locali, la procura di Tokyo ha trattenuto in stato di arresto il manager di origini brasiliane per presunta violazione delle normative fiscali e finanziarie del Paese asiatico.Interrogatorio in Giappone. In particolare, secondo quanto rivelato dalla testata Asahi Shimbun, la procura ha ...