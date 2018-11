Reggio Calabria | ecco il messaggio del Garante comunale in occasione del 20 e 25 novembre

Reggio Calabria : iniziativa pubblica con Martin Guevara : Si dice che la figura di Che Guevara abbia trasformato il mondo più dell'immagine di Cristo " spiega -. È morto giovane e coerente, per difendere degli ideali di uguaglianza: caratteristiche che ...

Tex willer : l'amaca fa sold out al cineteatro metropolitano di Reggio Calabria : "Tra il 1865 e il 1890 " spiega Calabrò " scomparirono interi popoli con una cultura forte che sconfinava nella filosofia, in una trascendenza alta e in una ricerca di armonia con il mondo che noi ...

Si insedia la commissione mensa a Reggio Calabria - Imbalzano : 'Dal centrosinistra sempre il solito ribaltamento della verità' : ... che hanno esposto al pubblico ludibrio l'incapacità gestionale di questa amministrazione politica, circostanze che hanno generato in capo ai genitori degli alunni reggini molte preoccupazioni, ...

Siclari : 'Da Reggio Calabria a Torino : si alle grandi opere!' : Ben vengano, dunque, tutte le infrastrutture e le grandi opere che possono dare impulso e slancio all'economia e allo sviluppo del paese e delle nostre aziende. Occorre che lo Stato investa in tutte ...

Tav - Siclari : 'Da Reggio Calabria a Torino per dire sì alle grandi opere' : Ben vengano, dunque, tutte le infrastrutture e le grandi opere che possono dare impulso e slancio all'economia e allo sviluppo del paese e delle nostre aziende. Occorre che lo Stato investa in tutte ...

Terremoto Reggio Calabria - l’esperto ai microfoni di MeteoWeb sullo sciame sismico di Palmi : “tutto nella normalità - ecco perché” : Lo sciame sismico che sta interessando la zona di Palmi ha messo in allarme la popolazione. Ne parliamo con Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese. – Dottor Valensise, lo sciame sismico di Palmi è una novità? “Assolutamente no. L’intera Calabria è tra le regioni più sismiche d’Italia e la ...

Reggio Calabria - l'Odissea approda al Castello Aragonese : "le stanze di Ulisse" al Ragazzi Med Fest : Il Ragazzi MedFest, Festival Mediterraneo che vuole fare di Reggio Calabria una città a misura di Ragazzi, continua il suo percorso Tra teatro, spettacoli, letture e laboratori, il Ragazzi MedFest, Festival Mediterraneo che vuole fare di Reggio Calabria una città a misura di Ragazzi, continua il suo percorso. È la volta de "Le stanze di ...

Terremoto - paura a Reggio Calabria e Messina : allarme tra la popolazione : Due scosse di Terremoto in mare sono state registrate sulla costa calabra meridionale alle 16.01 e 16.15. l'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.4 (alle 16.01) e 3.0 (alle 16.15), entrambe a...

Terremoto - paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] : paura in Calabria per una scossa di Terremoto avvertita in provincia di Reggio. Il sisma, distintamente percepito da gran parte della popolazione, si è verificato alle 15:58. La scossa è stata percepita da molti abitanti, in particolare nella Piana di Gioia Tauro e in Aspromonte. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto, paura in Calabria per una scossa in provincia di Reggio [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Gioco online - l’inchiesta di Reggio Calabria : al centro del sistema la cosca ‘ndranghetista dei Tegano di Archi : Il Gioco online in Calabria parlava la lingua della cosca Tegano di Archi. Al centro dell’inchiesta “Galassia” ci sono le società di scommesse online con i mArchi “Planetwin365”, “Betland” e “Enjoibet” che, secondo gli inquirenti, avevano un rapporto “sinallagmatico con la ‘ndrangheta”. Un rapporto che consentiva alle famiglie mafiose di infiltrarsi nella rete commerciale delle scommesse e riciclare gli imponenti proventi illeciti. In manette ...

Gioco online - le mani delle mafie sul mercato delle scommesse : 68 arresti tra Reggio Calabria - Catania e Bari : Avevano bisogno di “quelli che cliccano, che movimentano” i soldi facendoli transitare da un Paese all’altro senza lasciar traccia delle transazioni online, non di quelli che fanno “bam bam”, cioè di quelli che sparano. E così avevano puntato tutto sul Gioco online, impadronendosi – secondo la Direzione nazionale antimafia – del mercato delle scommesse. Tutte insieme: clan della ‘ndrangheta, famiglie ...

Mafia e Scommesse online : 68 arresti tra Bari - Catania e Reggio Calabria : Tre diverse indagini delle procure di Bari, Catania e Reggio Calabria. Tutte con il coordinamento della Direzione nazionale antiMafia e antiterrorismo, hanno

Reggio Calabria : flash mob in Piazza Italia 'Giù le mani dell'informazione'. I giornalisti si mobilitano per difendere la libertà di stampa [... : I giornalisti Italiani si mobilitano e oggi sono stati in Piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di ...

Mimmo Lucano - teste in procura a Reggio Calabria. Per ora segreto l’oggetto dell’interrogatorio : Il sindaco “sospeso” di Riace Mimmo Lucano sarà sentito domani dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. Di ritorno da Roma dove ha partecipato alla giornata di lotta contro il razzismo, Mimmo “u curdu” ha ricevuto la notifica dalla Guardia di finanza che lo ha invitato a presentarsi al Centro direzionale, sede della procura, per rendere sommarie informazioni. Sull’oggetto dell’interrogatorio si possono fare molte ipotesi. ...