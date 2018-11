Referendum sull' acqua pubblica a Brescia | stravince il sì | ma votano in pochi

Sì alla Brexit - terremoto sulla May : si dimettono 4 ministri | "Sì farà - un altro Referendum è escluso" : Per protesta contro l'accordo lasciano l'esecutivo la ministra del lavoro Esther McVey, il ministro per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara, il ministro per la Brexit Dominic Raab e la sottosegretaria alla Suella Braverman. Sterlina in caduta libera. May: "Sul confine irlandese backstop inevitabile"

May : bozza sulla Brexit rispetta la volontà del popolo. Non ci sarà un nuovo Referendum : May a Corbyn: il referendum non sarà ripetuto Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ...

La città di Calgary ritirerà la candidatura ai Giochi invernali del 2026 dopo l’esito del Referendum sull’organizzazione : Il sindaco della città canadese di Calgary, Naheed Nenshi, ha detto che dopo il referendum in cui il 56.4 per cento dei votanti si è opposto all’organizzazione in città delle Olimpiadi invernali del 2026, ratificherà l’esito nel consiglio comunale e ritirerà ufficialmente

Roma - Referendum Atac : affluenza al 16% - non raggiunto il quorum - Polemiche sulle operazioni di voto : Il referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico a Roma non raggiunge il quorum. Alle urne si è recato oltre il 16% degli aventi diritto, un dato non sufficiente per il quorum ...

Il Referendum sull'Atac è fallito. Affluenza ferma al 16 - - 3% : Quorum mancato per i due quesiti del referendum sulla messa a bando di gara del servizio pubblico di Roma. L'Affluenza finale dei votanti alla chiusura dei seggi alle ore 20 è del 16,38%, quando il quorum era fissato al 33,3%. A partire dalle 8 di domenica mattina hanno votato 386.785 cittadini, A promuovere l'iniziativa referendaria il Comitato Si' Mobilitiamo Roma di Radicali Italiani, cui si ...

Referendum sull'Atac : affluenza bassa - ma confusione ai seggi : Ancora qualche ora e sapremo se per il Referendum consultivo promosso dai radicali avrà raggiunto o no il quorum. L'ultima rilevazione statistica sull'affluenza h fatto registrare un dato al di sotto ...

I romani al voto per il Referendum sull'Atac : Roma, 11 nov., askanews, - Dalle 8 di questa mattina sono stati aperti i seggi per le votazioni del referendum consultivo cittadino per la messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a ...

Oggi c’è il Referendum sull’ATAC : I cittadini di Roma devono scegliere se liberalizzare o meno il trasporto pubblico della città: i seggi saranno aperti fino alle 20

Oggi a Roma il Referendum sulla liberalizzazione del trasporto pubblico : Urne aperte dalle 8 alle 20, i seggi sono quelli dove si vota per le elezioni politiche ed amministrative - Urne aperte Oggi a Roma dalle 8 alle 20. Si vota per il referendum consultivo, i seggi sono ...

Roma vota sull'Atac : così il Referendum può salvare la città : 'L'Atac è dei Romani'. C'è qualcosa di paradossale nello slogan del fronte del No al referendum su cui Roma si esprimerà oggi. L'azienda dei trasporti dell'Urbe ha un debito di 1,6 miliardi e negli ...

Nove domande e nove risposte sul Referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...

Di Maio sulla Pedemontana : 'Problema per economia e ambiente' - Salvini : 'Votate al Referendum' : Nel giorno della manifestazione Sì Tav a Torino e alla vigilia del referendum consultivo sulla privatizzazione dell'Atac a Roma, continua il braccio di ferro tra Lega e Cinque stelle o meglio tra ...

"Io vado a votare - fatelo anche voi" - l'appello di Sabrina Ferilli per il Referendum sull'Atac a Roma : "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Roma Sabrina Ferilli fa un appello al voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al ...

Referendum sull'Atac dell'11 novembre : dove e come si vota : Roma, 8 nov., askanews, - come e dove si vota per il Referendum sul trasporto pubblico a Roma: domenica 11 novembre dalle 8 alle 20 nei soliti seggi elettorali, con tessera elettorale e documento. 9 ...