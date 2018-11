Red Dead Redemption 2 | un video mostra come il mondo di gioco evolve attorno al

Continua il dominio di Red Dead Redemption 2 nella classifica software italiana : Arrivano anche questa settimana i dati relativi alle classifiche software italiane e, ancora una volta, a dominare è Red Dead Redemption 2 di Rockstar, l'apprezzatissimo titolo che sembra proprio non voler mollare la prima posizione.A chiudere il podio troviamo i "soliti" FIFA 19 e Call of Duty Black Ops 4.Qui sotto, potete leggere nel dettaglio le classifiche italiane relative alla week 45 del 2018.Read more…

Red Dead Redemption 2 : Tutti i Trucchi Xbox One e PS4 : Se avete portato a termine Red Dead Redemption 2 e volete divertirvi con i Trucchi, allora oggi è il vostro giorno fortunato, perchè vogliamo condividere con voi Tutti i Trucchi per le versioni Xbox One e PS4 del gioco. Red Dead Redemption 2: Tutti i Trucchi Per attivare i Trucchi dovrete recarvi nelle Impostazioni alla voce “Trucchi” e digitare quanto segue: Ripristina Salute, Stamina e Dead Eye: You flourish ...

Red Dead Redemption 2 : Come attivare il Trucco per il Dead Eye Infinito : Quanti di voi utilizzano il Dead Eye in Red Dead Redemption 2? E se vi dicessimo che esiste un modo per usarlo all’Infinito? A seguire vi riportiamo quello che dovete fare per sbloccare il Trucco per il Dead Eye Infinito in Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption: Il Trucco del Dead Eye Infinito Con Dead Eye potete rallentare il tempo, il che potrebbe tornarvi utile negli scontri dove i nemici sono numerosi, grazie alla ...

Al via il Black Friday Playstation - sconti al 60% con ottimo prezzo Spider-Man e Red Dead Redemption 2 : Arriva finalmente il Black Friday Playstation dopo quello Xbox, partito ieri, accessibile a questo indirizzo. Giorni di forti sconti sui migliori videogiochi su Playstation Store per Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Lo ha annunciato la stessa Sony Interactive Entertainment (SIE), che ha dato il via alle offerte con innanzitutto un ottimo sconto sull'abbonamento Playstation Plus da 12 mesi. Black Friday Playstation: fino al 60% di sconto sui ...

Fortnite incontra Red Dead Redemption con la modalità a tempo limitato "Wild West" : A quanto pare, anche il popolare Fortnite sta cavalcando l'onda del successo di Red Dead Redemption 2, dato che il batte royale sta per arricchirsi con una nuova MAT chiamata "Wild West".Come riporta VG247.com, il lancio della modalità a tempo limitato è previsto per la prossima settimana e schiererà i giocatori l'uno contro l'altro con solo revolver, fucili, fucili da caccia e un nuovo esplosivo: la dinamite.Non solo, non ci saranno armi ...

Nuova modalità Fortnite Wild Wild West - sfida a Red Dead Redemption 2? : Epic Games corre ai ripari con una Nuova modalità Fortnite. Forse perché Red Dead Redemption 2 sta macinando spettatori su Twitch, la casa di sviluppo del Battle Royale più famoso al mondo starebbe per introdurre una modalità a tempo limitato ambientata nel vecchio West. Solo ieri è uscita ufficialmente la patch 6.30 di Fortnite e subito i datamener hanno cominciato a scavare nei file del gioco alla ricerca di indizi per i prossimi ...

Parte alla grande il Black Friday Xbox : sconti su 500 giochi tra cui FIFA 19 e Red Dead Redemption 2 : Il Black Friday Xbox è ufficialmente iniziato, almeno per tutti gli abbonati al Live Gold. Lo ha annunciato lo stesso Major Nelson sul sito ufficiale. Una quattro giorni di offerte pazzesche grazie al cosiddetto Black Friday Gold Early Access, con sconti su oltre 500 giochi fino al 65% fino al 18 novembre. Inoltre come membro di Xbox Live Gold si ha accesso a un ulteriore sconto del 10%, che si cumula agli scontri esclusivi di questo Black ...

Recensione Red Dead Redemption 2 - Rockstar narra la fine del Selvaggio West : Sin dal suo primo annuncio si era capito che Red Dead Redemption 2 sarebbe stato un gioco assolutamente fuori dal comune. Non di certo per il nome del team al lavoro sul progetto, quel Rockstar da sempre fucina di progetti dall'ampissimo respiro, ma per le ambizioni che lo stesso team di sviluppo non ha mancato di ostentare nel corso dei mesi. Non per nulla Red Dead Redemption 2 è finito per divenire il primo titolo in assoluto a necessitare di ...

Come prevedibile - spunta in rete la parodia porno di Red Dead Redemption 2 : WoodRocket, lo studio di produzione salito alle cronache negli ultimi mesi per aver realizzato le parodie porno dei fenomeni di maggior successo legati all'industria dei videogiochi, ha recentemente presentato il suo nuovo progetto, Red Dead Erection, la parodia dedicata al capolavoro di Rockstar Red Dead Redemption 2.Come riporta Complex, la parodia ha Come protagonista Arthur Organ, un fuorilegge braccato dall'agenzia Pinkerton che semina il ...

Red Dead Redemption 2 : Dove trovare cappello e spada da pirata : No, non abbiamo sbagliato gioco. Se volete sfoggiare il completo da pirata con tanto di cappello e spada in Red Dead Redemption 2, non vi resta che seguire la guida che vi riportiamo in questo articolo. Dove trovare il cappello e la spada da pirata in Red Dead Redemption 2 Partiamo con la premessa che non avrete a che fare con equipaggiamenti speciali, è solo una questione puramente estetica, ma se volete solcare le paludi come un vero ...

Red Dead Redemption 2 - il selvaggio west di Rockstar offre un’esperienza di gioco immersiva ed una trama coinvolgente : Nel 2004 Rockstar sperimentava, non voleva essere solo la casa di Grand Theft Auto, ma anche dimostrare di saper creare storie profonde, non solo macchine rubate e rapine ma anche il selvaggio west, come dimostrato nel Red Dead Revolver che usci’ quasi in sordina su PS2 e Xbox, non ricevendo però l’elogio di critica che si meritava, anche solo per aver cercato di cambiare le carte in tavola. Rockstar non demorde e insiste ...

Red Dead Redemption 2 mantiene la prima posizione in UK per la terza settimana consecutiva : Red Dead Redemption 2 è ancora in vetta alle classifiche di vendita nel Regno Unito per la terza settimana consecutiva.Mentre le vendite sono in calo del 53% rispetto alla scorsa settimana, Red Dead Redemption 2 si attesta ancora al 30% del mercato secondo il report di Gamesindustry.biz. Il risultato arriva dopo che il gioco ha già distribuito 17 milioni di copie in tutto il mondo, più di quanto l'originale Red Dead Redemption ha venduto nel suo ...

Problemi di input lag per Red Dead Redemption 2? Non ancora risolti quelli all’HDR : Red Dead Redemption 2 è il gioco più venduto in Italia, ma nonostante tutto sono stati segnalati diversi Problemi come l’input lag eccessivo riscontrato da molti giocatori, per non parlare dell'HDR "falso", che sta costringendo i giocatori praticamente a disabilitarlo. Il successo ottenuto però non ha risparmiato il gioco da numerose critiche. Si spera comunque ancora in un aggiornamento software che migliori l'HDR. I giocatori infatti hanno ...

Red Dead Redemption 2 mantiene la prima posizione nella classifica software italiana : Red Dead Redemption 2, dopo il debutto in testa nella classifica software italiana, mantiene la prima posizione anche per questa settimana. Il podio viene chiuso da FIFA 19 e Call of Duty: Black Ops 4.Questa settimana, vi riportiamo anche i dati di vendita relativi a tutto lo scorso mese e, a ottobre 2018, il gioco sportivo di EA è risultato il più venduto, davanti a Black Ops 4 e Red Dead Redemption 2. Qui sotto potete vedere le classifiche ...