Red Canzian | addio alla mamma Gianna | «Ti penso lassù | insieme a papà» Lutto per i Pooh

Grave lutto per Red Canzian : il dolore sui social : Grave lutto per Red Canzian. Il cantante ha perso sua madre e, con un toccante post su Facebook, le ha dato il suo ultimo saluto. Red Canzian coglie l’occasione per dire a tutti che il funerale della donna si terrà martedì 20 novembre alle 15 presso la Chiesa di Sant’Elena di Silea. Addio a Caterina Schioppalalba, che tutti conoscevano come Gianna si è spenta nella casa di riposo di Santa Bona. Aveva 98 anni: “CIAO MAMMA… Come ...

Red Canzian : "Io - una strana rockstar Fui operato di tumore" : "Io sono una strana rockstar, non mi sono mai fatto nemmeno una canna". A dirlo è Red Canzian, bassista e cantante dei Pooh ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiae su Rai1. "È così lontano da me questo mondo che mi terrorizza, mi spaventa, ha spiegato, "Dobbiamo veramente essere felici se i nostri figli non ci sono passati. Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga, però noi all"epoca sognavamo ...

Red Canzian dei Pooh parla del tumore a Storie Italiane : Red Canzian choc. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, il cantante ha parlato un po’ di tutto. Anche di giovani, droga e malattie. “Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga – ha detto Canzian –, però noi all’epoca sognavamo lontano, i nostri sogni avevano una gittata molto lunga. Credo che, ad oggi, questi ragazzi li abbiamo portati a non sognare: non vedono qualcosa da ...

Chi è Chiara - la figlia chef di Red Canzian : Bella, di successo e con una passione per la cucina: Chiara è la figlia di Red Canzian, membro dei Pooh. Classe 1989, Chiara è nata dall’amore fra il bassista dei Pooh e Delia Gualtiero. Lunghi capelli neri e un sorriso dolce, ha iniziato a cantare sin da piccola, realizzando con il padre il brano Il calcio del sorriso, divenuto l’inno del Treviso. Nel 2009 ha esordito nel mondo della musica, pubblicando il suo primo album da ...

Le Iene - il dramma di Red Canzian : guarda sul telefonino il film a luci rosse della figlia Chiara : Un dolore troppo grande per Red Canzian . Lo storico bassista dei Pooh, davanti alle telecamere delle Iene , ha ricevuto un video sullo smartphone, decisamente sgradito. Protagonista, la figlia Chiara ...

Le Iene e la beffa al contrario : nello scherzo a Red Canzian confusa la Bertè con la Tavassi : Volevano beffare, sono rimasti beffati. La legge del contrappasso colpisce Le Iene che nella puntata di mercoledì hanno cercato di mettere in piedi uno scherzo ai danni di Red Canzian. Ma oltre all’inaspettata reazione dell’ex-Pooh, scaltro nello sgamare le telecamere nascoste, va segnalato anche il clamoroso errore della redazione del programma che, in un secondo momento, ha confuso Loredana Bertè con Guendalina Tavassi.Andiamo con ...

