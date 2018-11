Real Madrid | si continua a seguire un talento dell' Ajax

Boom Real Madrid : “Sergio Ramos pronto a lasciare il club” : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione a fronte di una pazza offerta in arrivo dal Manchester United di Mourinho Sergio Ramos potrebbe lasciare il suo amato Real Madrid. Questa la bomba di mercato rilanciata in queste ore dagli spagnoli di Don Balon, una notizia che sconvolgerebbe il mondo Madridista già scosso dagli eventi della scorsa estate. Il Real Madrid deve imperativamente iniziare una rivoluzione per ...

Calciomercato - il Real Madrid potrebbe tornare su un vecchio pallino : Il Monaco naviga in acque burrascose, in fondo alla classifica della Ligue 1 e alcuni big del club biancorosso potrebbero decidere di abbandonare la nave che affonda. Dopo le annate trionfali con Jardim in panchina, che condusse i monegaschi alla vittoria in campionato e alla semifinale di Champions League 2017, nella stagione attuale la squadra del principato non riesce a trovare la luce in fondo al tunnel e la crisi nerissima potrebbe ...

Giancarlo Giorgetti - Mikhail Kusnirovich - Lino Banfi - Real Madrid e Barca alla “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 2018” : Lunedì 19 Novembre (ore 18) l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (P.zza Lombardia 1 – angolo Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano) aprirà le porte allo Sport, al Cinema, alla Televisione e alla Cultura per la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & TV 2018 – 36th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportMoviestv.com) Finale del Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione, della Cultura e ...

Calciomercato - Radamel Falcao strizza l'occhio al Real Madrid : TORINO - Nella corsa del Real Madrid ai rinforzi nel mercato invernale spunta Radamel Falcao . Il colombiano potrebbe rappresentare un'opportunità per i Blancos : il 32enne attaccante e il suo club, ...

Dalla Spagna : 'Real Madrid su Falcao' : Madrid - Radamel Falcao potrebbe tornare a Madrid ma stavolta sull'altra sponda. Il Real Madrid sta valutando la possibilità di rinforzare la rosa a gennaio e, secondo 'Marca', si sarebbe visto ...

Calciomercato Real Madrid - in estate si inaugurerà nuovo ciclo : cessione per diversi big? : La conferma di Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid non ha calmato totalmente le acque agitatissime del mare in cui navigano i Blancos. La dirigenza è già al lavoro per la prossima estate, quando quasi sicuramente si darà il via a un pesante ricambio dando il via a un nuovo ciclo. Così potrebbe cessare il veto posto in estate da Perez in merito alla partenza di alcuni big a cessione di Ronaldo già avvenuta. In particolare sono ...

Casillas - 37 anni e non sentirli : 'Real Madrid e Spagna? Tornerei con piacere' : Nonostante l'età, Iker Casillas non chiude nessuna porta nel suo futuro. Giunto a 37 anni e alla sua quarta stagione con la maglia del Porto, il portiere spagnolo non guarda avanti con rassegnazione o ...

Mercato Milan : Bertolacci ai saluti - per gli acquisti occhi su Juve e Real Madrid : Il Milan sta vivendo una stagione in linea con le attese, ma i recenti e pesanti infortuni potrebbero condizionare il futuro dei ragazzi di Gennaro Gattuso. Alla già lunga lista degli infortunati, infatti, si sono aggiunti di recente Musacchio, Biglia e per ultimo Jack Bonaventura. Tra i tre quello che dovrebbe recuperare più velocemente è il centrale spagnolo, mentre per i centrocampisti dovranno passare non meno di 4 mesi prima di rivederli in ...

Milan - Suso e il Real Madrid : verso l'offerta irrinunciabile - panico tra i rossoneri : 'Chi non sarebbe felice se il Real si interessa a te? Sarebbe bellissimo giocare in uno dei club più grandi del mondo', così Suso spaventa i tifosi rossoneri ai microfoni di Radio Marca dal ritiro della nazionale spagnola. L'attaccante del Milan ha però voluto precisare che 'giocare nel tuo Paese è sempre bello,...

Calciomercato - Real Madrid pronto all'assalto : Neymar e Mbappé nel mirino : Una stagione in salita a causa dei risultati e dell'esonero di Lopetegui, trend ribaltato dall'avvento di Solari in panchina sebbene ancora lontano dai fasti dell'era Zidane-Cristiano Ronaldo. Un Real ...

Napoli - Ancelotti punta Marcos Llorente del Real Madrid : ... è diventato marginale, e lui ha cominciato a farsi notare, nelle giovanili, proprio quando Ancelotti stava preparando - e con successo - l'assalto alla 'Decima': così il Corriere dello Sport sul ...

Real Madrid - Butragueño : “Senza Ronaldo siamo comunque forti” : Real Madrid Ronaldo – Intervistato a margine del “Tv Movies & Film Festival”, Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha parlato delle prospettive delle Merengues: “Senza Cristiano Ronaldo siamo comunque il Real Madrid. Abbiamo vinto tre Champions di fila e quattro negli ultimi 5 anni ma non siamo sazi”. —-> Solari confermato […] L'articolo Real Madrid, ...

Real Madrid : Modric - stiamo migliorando : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "Continueremo a migliorare, vedo bene la squadra, stiamo meglio e i risultati lo dimostrano". Così Luka Modric, in un'intervista a Marca, parla della situazione del 'suo' Real ...

