Quota 100 | l’allarme di Boeri sulle pensioni | “I conti non tornano | Inps rischia

Pensioni flessibili e LdB2019 - decreto legge per Quota 100 e reddito di cittadinanza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 19 novembre 2018, vedono proseguire dall'esecutivo le dichiarazioni d'intento rispetto all'avvio della flessibilità previdenziale tramite la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza nel primo trimestre del prossimo anno. Nel frattempo, il Governo stesso si prepara anche a cambiare in profondità il meccanismo di Governance dell'Inps, con un provvedimento che concretizzerà anche l'azzeramento dei vertici. ...

Pensioni e Quota 100 - Boeri insiste : i conti del Governo non tornano : A due giorni dal parere finale della Commissione europea sull’intero impianto della Manovra 2019, che potrebbe anche portare subito all’apertura della procedura di infrazione verso l’Italia, torna anche il titolare dell’Inps (ancora per poco?) Tito Boeri, a tuonare e lanciare l’allarme sulla riforma delle Pensioni targata Governo Lega-5stelle. E lo fa a tutto spiano, denunciando anche gli attacchi subiti dal Governo. I conti non tornano, secondo ...

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'assalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Boeri : "Su Quota 100 conti non tornano" : "L'idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l'anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo ...

Quota 100 - secondo Boeri i conti non tornano (nemmeno per il solo 2019) : secondo il presidente Inps, non funzionerebbe nemmeno Quota 100 una tantum nel 2019, "poiché ci sarà un meccanismo a...

Quota 100 - Boeri : "Conti sono sbagliati" : 8.25 Su Quota 100per riformare la legge Fornero sulle pensioni "i conti sono sbagliati". E' quanto sostiene il presidente dell'Inps, Boeri, che in un'intervista al Corriere della Sera si dice preoccupato: "I nostri dipendenti subiscono quotidianamente aggressioni, Salvini lo sa bene,abbiamo chiesto di rafforzare la sorveglianza". Circa i costi della riforma,"Il governo ci ha chiesto delle simulazioni e ne abbiamo fatte tantissime.Tutte ...

Boeri : «Su Quota 100 troppe promesse e conti sbagliati Ora l’Inps rischia l’assalto» : Il presidente dell’Istituto di previdenza: «Pericoloso delegittimare gli organi indipendenti. Dalla nascita del governo ci sono stati continui rilanci: uno pensa invece che a un certo punto si scenda con i piedi per terra e ci si misuri con i vincoli»

Pensione anticipata : uscita nel 2019 con Quota 100 o contributiva Fornero e vecchiaia : Arrivano le prime stime sulla Pensione anticipata a quota 100 che, nel 2019, dovrebbe mandare in Pensione centinaia di migliaia di lavoratori. Rispetto agli attuali requisiti delle pensioni anticipate e delle pensioni di vecchiaia, dettati dalla riforma Fornero di sette anni fa, la quota 100 permetterà l'uscita ai contribuenti già dai 62 anni di età. Un requisito minimo, quest'ultimo, considerato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb) ...

Pensioni Quota 100 conviene al lavoratore : scontro Salvini-Boeri : Pensioni quota 100 potrebbe riservare una bella sorpresa. Contrariamente a quanto spesso paventato, l'uscita in anticipo dal mondo del lavoro per chi ha raggiunto i parametri previsti potrebbe essere conveniente per il lavoratore. Tutto dipende da come vengono effettuati i calcoli. E questa chiave spiegherebbe anche lo ...

Pensioni - stop al cumulo di tre anni per chi «esce» con Quota 100 : Allo studio del Governo la possibilità di varare un decreto legge con “quota 100” e reddito di cittadinanza subito dopo l’approvazione parlamentare della legge di Bilancio. A indicare con decisione la tabella di marcia per il «superamento della legge Fornero» è il vicepremier Luigi Di Maio. Ape sociale prorogata per il 2019...

Pensioni flessibili e Legge di bilancio : focus convenienza Quota 100 - ma restano i dubbi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 18 novembre 2018, vedono arrivare nuove stime in merito alla convenienza della quota 100. La misura prevede, infatti, precisi vincoli anagrafici e contributivi, ma a preoccupare maggiormente i lavoratori sembra essere la differenza che si produrrà nell'importo della pensione rispetto alla scelta di proseguire il proprio lavoro fino alla maturazione dell'assegno di vecchiaia (fissato nel 2019 a 67 anni di ...

Pensioni - governo pensa a decreto. Ok Quota 100 e taglio a pensioni d'oro : La riforma delle pensioni potrebbe essere realizzata attraverso un decreto legge. Ad annunciarlo ad Adnkronos, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon , che ha detto: ' Stiamo valutando anche l'...

Pensioni - nuovi calcoli su Quota 100 : è vero - si prende di meno - ma ci si guadagna sempre : Che venga emanato un decreto legge o un disegno di legge, una cosa ormai chiara è che quota 100 schiuderà i battenti nel 2019, probabilmente a febbraio come annunciato dal Vice Premier Luigi Di Maio. Sulla misura c’è poco da fare ancora, con le soglie minime ormai prefissate che restano i 62 anni di età anagrafica da raggiungere ed i 38 anni di contributi minimi da accumulare. Anche il meccanismo ormai è altrettanto chiaro, con le finestre ...

Quota 100 - l'assegno sarà più ricco del previsto. Ecco perché : Quota 100: quanto vale l'assegno per chi aderisce all'anticipo pensionistico? Smentiti i tagli del 34%, uno studio dimostra che conviene rispetto alla Fornero. Infatti... Segui su affaritaliani.it