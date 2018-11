Quarta Repubblica 19 novembre 2018 | anticipazioni e ospiti | bilancio di governo

Anticipazioni Quarta Repubblica - puntata lunedì 19 novembre : ospiti e temi : “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro torna su Rete 4: ecco le Anticipazioni e gli ospiti di lunedì 19 novembre Torna “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete4. Come sempre al centro del talk politico alcuni dei temi riguardanti la politica del nostro Paese con approfondimenti e dibattiti in studio. Scopriamo gli ospiti e le ...

Gli ospiti della Quarta puntata de La Repubblica delle donne (Anteprima Blogo) : Mercoledì 21 novembre andrà in onda su Retequattro un nuovo appuntamento in prima serata con la trasmissione condotta da Piero Chiambretti CR4 - La Repubblica delle donne.Nello studio 1 del Centro Palatino di Roma, insieme al cast fisso composto da: Alda D'Eusanio, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Drusilla Foer, Alfonso Signorini, Barbara Alberti, Annalisa Chirico e Francesca Barra si alterneranno ospiti del mondo dello ...

Ascolti TV | Lunedì 29 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22.66% (5 - 2 mln) - GF VIP 21.16% (3 - 9 mln). Male Quarta Repubblica (2.76%). Boom Geo (13.18%) che tallona La Vita in Diretta (14.2%) : GF Vip: Monte e Sala Nella serata di ieri, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.245.000 spettatori pari al 22.66% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.40 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.876.000 spettatori pari al 21.16% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato 1.238.000 spettatori pari al 5.49% di share. Su Italia 1 Homefront ha ...

MEDIASET - RETE 4 * ' Quarta Repubblica ' : MICHELE PLACIDO : ' È TUTTO AUMENTATO BUCHE E IMMONDIZIA - MA NON È COLPA DELLA RAGGI - SALVINI HA ... : Questa sera a "Quarta Repubblica", il talk di politica ed economia di RETEquattro condotto da Nicola Porro, in prima serata su RETEquattro, va in onda l'intervista a MICHELE PLACIDO. L'attore, sceneggiatore e regista si racconta dopo aver recentemente ...

mediaset - rete 4 * ' Quarta Repubblica ' : DOMANI UN'INTERVISTA A ROMANO PRODI Ed UN REPORTAGE SUI MIGRANTI MESSICANI - TRA GLI OSPITI ... : ... l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex Presidente del Partito Democratico parlerà infatti ai microfoni della trasmissione di politica ed economia, temi al centro dell'informazione pubblica ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22% (5 - 2 mln) - GF Vip 21.6% (3 - 6 mln). Report (8%) doppia Quarta Repubblica (3.4%) : Daniela Del Secco e Maria Monsè Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.20 – la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.6% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.25 all’1.32: 1.453.000 ...

Quarta Repubblica - anticipazioni puntata del 22 ottobre : Questa sera, lunedì 22 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro. anticipazioni Quarta Repubblica, 22 ottobre 2018 L’analisi del talk si incentrerà sulla manovra economica: si cercherà di spiegare il quadro generale e tutti possibili sviluppi, dal reddito di cittadinanza, quota 100 e pensioni fino allo scontro con l’Europa. Nel corso della ...

Antonio Tajani a Quarta Repubblica : 'Manovra assistenzialista e ingiusta' : Il commento di Tajani non si ferma, però, solo alle cifre, in quanto secondo il presidente del Parlamento Europeo non sarebbero solo gli italiani a poter usufruire del nuovo servizio: "In Italia ci ...

Anticipazioni Quarta Repubblica - puntata lunedì 15 ottobre : gli ospiti ed i temi : Torna su Rete 4 “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto da Nicola Porro: Anticipazioni e ospiti di lunedì 15 ottobre Tutto pronto per una nuovissima puntata di “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete4. Come sempre al centro del dibattito temi riguardanti la politica del nostro Paese con la partecipazione di illustri ...

Reddito di cittadinanza - Quarta Repubblica fa i conti alla manovra del governo : Il punto centrale del programma di governo rimane il Reddito di cittadinanza. Ma è un provvedimento fattibile? Secondo le prime stime la platea potenziale dovrebbe riguardare sei milioni e mezzo di persone cui dare un contributo di 780 euro, tranne per coloro che hanno la prima casa di proprietà. In questo caso dalla suddetta cifra verranno decurtati tra i 280 e i 380 euro. Quindi il costo del Reddito di cittadinanza dovrebbe aggirarsi intorno ...

Anticipazioni Quarta Repubblica su Rete4 : ospite Marine Le Pen : A “Quarta Repubblica”, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro arriva la Presidente del Fronte Nazionale francese Marine Le Pen Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete4. Ecco gli ospiti e le Anticipazioni della puntata di lunedì 8 ottobre. Quarta Repubblica, ospiti di lunedì 8 ottobre Lunedì ...