Quanti gesti di idratazione servono in un giorno?

Conferenza europea sull’acqua - tra inquinamento - cambiamenti climatici - gestione della qualità e della Quantità : la politica europea è all’altezza delle sfide del presente e del futuro? : La 5ª Conferenza europea sull’acqua, tenutasi a Vienna il 20 e 21 settembre in un momento chiave per lo sviluppo della politica europea sull’acqua, ha discusso le tendenze sulla qualità dell’acqua europea e la gestione delle alluvioni e ha analizzato se la politica europea in materia sia in grado di affrontare le sfide del presente e quelle del futuro, come l’inquinamento da microplastiche o da farmaci e gli effetti dei cambiamenti climatici. Il ...