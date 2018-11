“Quando vai a vivere da solo | la casa” I divertenti video di Casa Surace per VinciCasa

caffeinamagazine

: Jorginho non dimentica Napoli: 'Quando vai in quella città qualcosa ti rimane sempre dentro' ?? - GoalItalia : Jorginho non dimentica Napoli: 'Quando vai in quella città qualcosa ti rimane sempre dentro' ?? - auroralasuora : RT @Lucyfero75: Quando vai dal medico: Aspettativa VS Realtà - justrunawayH : RT @TheBookThjef: 'Le donne devono sapersi difendere' Salve, benvenuti a questo episodio di psicologia umana spicciola: quando vieni aggre… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Chi non conosce la lotteria Vinci? Con il concorso Vincipuoi aggiudicarti lache hai sempre desiderato, più un premio in denaro di 200.000 euro spendibili subito. Con oltre 82 case distribuite ad oggi, Vinciconosce bene i sogni degli italiani e sa che ognuno di noi ha un desiderio preciso: c’è chi sogna una villetta con giardino, chi unavista mare, chi un loft in città. Qualsiasi sia ladei sogni di ciascuno di noi, però, una volta entrati tutti vivremo situazioni ironiche e: ce le racconta Vinciinsieme a, all’interno di untutto da ridere. Sul sito ufficiale di Vinci(ma non) è già possibile vedere il divertenterealizzato in collaborazione consul fatidico momento di andare ada soli. Le spassose avventure dicontinueranno: entro fine mese, in esclusivasu Vinci.it, ...