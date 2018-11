Qualità della vita | Bolzano è prima

Come risolvere i nostri malesseri e migliorare la Qualità della vita : ne parliamo con il dottor Michele Iannelli : Lei organizza anche corsi su queste tematiche? Oltre ad aver pubblicato articole e libri su questi argomenti di scienza della salute e a svolgere delle conferenze di informazione, promuovo e conduco ...

Bolzano prima in Italia per la Qualità della vita : Bolzano al top per qualità di vita. Emerge nell'indagine sulle città Italiane realizzata da Italia Oggi con l'Università la Sapienza di Roma.

Qualità della vita 2018 - Bolzano top - Roma sprofonda : Bolzano sfoggia ancora una volta il primo posto nella classifica della Qualità della vita in Italia. Come l’anno scorso, è seguita sul podio da Trento e Belluno. È quanto emerge dalla ventesima edizione dell’indagine di ItaliaOggi e dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma che fotografa pregi, problemi, criticità e mutamenti nelle province del Paese. Il 2018 conferma le tendenze emerse nelle precedenti indagini. Anche ...

Qualità della vita : crolla Roma - Bolzano resta prima. Sul podio il Nordest e i piccoli centri : Indietro di 18 posizioni in un anno. A certificare i problemi di Roma non ci sono più soltanto i malumori dei cittadini, ma un'indagine sulla Qualità della vita nelle 110 province italiane realizzata ...

Il M5s ha commentato il crollo della Qualità della vita registrato a Roma : "Il lavoro che portiamo avanti per Roma è strutturale e va a incidere su problematiche incancrenite in decenni di mala gestione e incuria a danno della collettività. Abbiamo preso questo impegno con coraggio, consapevoli che non sarebbe bastato un giorno, un mese o un anno per cambiare la città, ma altrettanto convinti che la strada che abbiamo intrapreso sia l'unica capace di riportare le cose al giusto posto e ...

Bolzano al top per la Qualità della vita. Balzo indietro per Roma. male anche Venezia e Firenze : E' Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della capitale: Roma retrocede di 22 posizioni. male anche Venezia. Stabili Napoli, in terzultima ...

Qualità della vita : Bolzano confermata regina d’Italia - Roma sprofonda Videoscheda : La provincia autonoma in testa alla classifica sulla Qualità della vita di ItaliaOggi . Tonfo della Capitale all’ 85esimo posto

Qualità della vita - la classifica delle città italiane : Bolzano al top - crollo Roma : Napoli e Palermo rimangono oltre la 100esima posizione, mentre sul podio con il capoluogo dell'Alto Adige salgono Trento e...

Qualità della vita - Bolzano al top : Roma in caduta libera perde 22 posti : E' Bolzano la città italiana in cui la Qualità della vita è più elevata. Lo dice l'indagine realizzata da Italia Oggi in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma. Dopo il capoluogo dell'...

Qualità della vita - Roma sprofonda all'85° posto. Bolzano regina - male Napoli e Palermo : È Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della Capitale: Roma retrocede di 22 posizioni (passa dal 67° all?85° posto...

Qualità della vita - Bolzano al top : Roma perde 22 posti - Milano stabile : Napoli e Palermo rimangono oltre la 100esima posizione, mentre sul podio con il capoluogo dell'Alto Adige salgono Trento e Belluno

Qualità della vita 2018 - Bolzano al top. Tonfo Roma : la classifica : Bolzano si conferma la provincia dove si vive meglio , Vibo Valentia è invece quella dove si sta peggio. Roma fa un balzo indietro, retrocedendo di ben 22 posizioni nella classifica sulla Qualità ...

Qualità della vita : Bolzano al top - crollo Roma : Bolzano ancora una volta in cima alla classifica della Qualità della vita in Italia . Seguita, come l'anno scorso, da Trento e Belluno. Sono i risultati dell'indagine di ItaliaOggi-Università la ...

Qualità della vita - Bolzano regina d’Italia : male il Sud - Vibo Valentia è dove si vive peggio : Bolzano si conferma al primo posto della classifica della Qualità della vita in Italia. Fanalino di coda Vibo Valentia, in Calabria. Crollano Roma, Bari, Firenze e Venezia, che perdono circa 20 posizioni. Ma in generale nel 2018 si vive meglio che negli anni precedenti. Treviso la provincia più sicura.Continua a leggere