Psg-Liverpool | nessuna limitazione per il pubblico di casa

(Di lunedì 19 novembre 2018) L’indiscrezione de L’Equipe Psg-si giocherà regolarmente al Parco dei Principi, senza limitazioni riguardanti il. Il club francese non ha ricevuto sanzioni da parte della Uefa. L‘Equipe anticipa il rinvio della sentenza in merito all’indagine sugli incidenti avvenuti in occasione di Psg-Stella Rossa. Al termine del match contro gli slavi, ci furono degli scontri tra ultras nella zona attigua allo stadio. Alla società parigina è stata comminata una multa di 20mila euro per inizio ritardato del match, ma per il momento la Commissione Disciplinare dell’Uefa ha deciso di non chiudere nessun settore del Parco dei Principi. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, i tempi per l’eventuale applicazione della sentenza sono troppo brevi. Il caso sarebbe stato discusso il prossimo 22 novembre, a 4 giorni da Psg-. In caso di ...