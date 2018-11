Prototipo reale Google Pixel 3 Lite | il fascia media di Mountain View FOTO

optimaitalia

(Di lunedì 19 novembre 2018) Potrebbe essere arrivato il momento del, un dispositivo appartenente alladel mercato, che aveva già dato le prime evidenze di sé qualche tempo fa (vi avevamo parlato qui del progetto generale). Come riportato da XDA Developers, che si è preoccupata di diffondere anche le prime presunte immagini dal vivo del dispositivo, ilnon dovrebbe presentare il notch, ed essere alimentato dal processore Snapdragon 670 (chipset octa-core realizzato con processo produttivo a 10nm, con scheda grafica Adreno 615 e modem LTE X12, oltre ad essere dotato di un chip multi-core per l'AI), a propria volta abbinato a 4GB di RAM e 32GB di memoria interna (non espandibile).Possibile l'innesto di unacamera posteriore singola da 12MP (dotata di doppio flash LED) ed una frontale da 8MP. Incluso il jack audio da 3.5mm, a cui ilnon ...