Protezione Civile | tutto pronto a Roma per il Forum Europeo per la “Riduzione del

Temporali e venti di burrasca : l'allerta meteo della Protezione Civile : Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione su gran parte della...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : duro avviso della Protezione Civile per Lunedì 19 Novembre [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di domani, Lunedì 19 Novembre, raggiungerà la Sardegna, determinando tempo perturbato sull’isola con rovesci e temporali, in estensione, nel corso del pomeriggio, alle regioni centrali, specie sui versanti occidentali. Nel contempo i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali al centro-sud, in rotazione da nord-est sulle regioni ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - ancora freddo e instabilita' : Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da un clima piuttosto freddo, con condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare quelle ioniche e adriatiche. Ecco il...

Maltempo : la Protezione Civile monitora le frane nel Bellunese : Anche nelle giornate di oggi e domani, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla) nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano, in provincia di Belluno. Nonostante le previsione meteo indichino assenza di precipitazioni per i prossimi giorni, permane nei suddetti bacini la possibilita’ d’innesco di ...

Cosa bisogna fare in caso di alluvione : il decalogo della Protezione civile : Il significato dei codici e i consigli. La Protezione civile ha pubblicato alcuni consigli su come comportarsi quando c'è un' allerta di rischio idrogeologico "arancio" , moderata, o "rossa" , elevata,...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni ancora instabili al centro-sud, specie sui settori ionici e adriatici centro-meridionali. Le temperature subiranno un ulteriore calo, portandosi sotto la...

Maltempo - una tantum di 5mila euro alle famiglie con la casa danneggiata. Protezione Civile : “È la prima volta” : Una tantum di 5mila euro massimo per le famiglie con la casa danneggiata dal Maltempo. È il contributo previsto nell’ordinanza della Protezione civile “per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali”. Fa parte delle misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e attività produttive colpite dalla pioggia e dal vento delle scorse settimane. Gli interventi ...

Protezione Civile : pubblicate le indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni per il rischio maremoto : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto firmato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, contenente le indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di Protezione Civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di Protezione Civile per il rischio maremoto. Le coste del Mediterraneo sono state interessate nel corso dei secoli da numerosi eventi di maremoto che hanno trovato la ...

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile (3) : (AdnKronos) - "Non vi lasceremo soli e chiediamo la vostra collaborazione - ha aggiunto Bottacin - Abbiamo gestito una fase difficilissima, ma ne inizia una altrettanto importante che è quella commissariale e post emergenziale in cui i sindaci hanno un ruolo ancora più importante e delicato. La rico

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a Longarone la riunione organizzata da Anci Veneto ed Anci Nazionale per offrire supporto ai sindaci delle zone colpite cui hanno partecipato circa 100 amministratori e di questi 41 erano dei Comuni del bellunese. La Presidente di Anci Veneto, Maria R

Maltempo - Protezione Civile : firmata l’ordinanza per gli interventi urgenti nelle regioni colpite : Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali che, a partire dallo scorso ottobre, hanno interessato i territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il provvedimento, che fa ...

Protezione Civile : alla Stampa Estera la presentazione del Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio : Lunedì 19 novembre alle ore 10.30, all’Associazione Stampa Estera in via dell’Umiltà 83/c a Roma, sarà presentato il programma del Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio da disastri che si svolgerà a Roma dal 21 al 23 novembre. L’evento, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR), prevede la partecipazione di circa 600 studiosi ed ...

Meteo Protezione Civile domani : aria fredda in arrivo da Est - calano le temperature : Nella giornata di domani assisteremo ad un peggioramento atmosferico per effetto di una massa d'aria fredda in arrivo da Est, che determinerà un calo termico e condizioni di instabilità, in...

Maltempo : la Protezione Civile di Firenze al lavoro a Santo Stefano di Cadore : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Città metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. “Il lavoro congiunto delle squadre – dichiara Angelo Bassi, consigliere ...