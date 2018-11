Primarie Pd 2019 | la data | i candidati e le posizioni interne

Leopolda 2019 - Renzi rispolvera il gong. Pd e Primarie banditi : Roma, 15 ott., askanews, - 'Il titolo? Ritorno al Futuro. Perché ne abbiamo bisogno noi ma ne ha bisogno soprattutto l'Italia. Si parte venerdì sera, intorno all'ora di cena, come sempre. Poi spazio ...

Martina - Primarie Pd fine gennaio 2019 : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Faremo il congresso prima delle europee. Se vuole una data, per me le primarie si terranno l'ultima domenica di gennaio ". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina , ...

Crisi Pd - Martina fissa le Primarie per gennaio 2019 : 'Basta con le parole in libertà' avverte però il segretario Pd. Una risposta alla provocazione di Orfini che aveva parlato di scioglimento del partito. Mossa di Calenda per uscire dall'impasse 'una ...