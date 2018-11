Preservativi per tutti | la battaglia della distribuzione gratuita dei contraccettivi

Il M5s fa sapere che l'emendamento sui Preservativi ai migranti non avrà seguito : Roma, 18 nov., askanews, - 'L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non ...

Preservativi gratis per i giovani - in Toscana gratuiti per gli under 26 : Con una delibera fortemente voluta dalla Giunta, la Regione Toscana ha dato il via libera alla distribuzione gratis di Preservativi e altri contraccettivi per i giovani con meno di 26 ani e alcune categorie particolari come le donne fino a 45 anni che si trovano in difficoltà economiche o che decidono di utilizzare anticoncezionali entro i 12 mesi dal parto oppure dopo un’interruzione di gravidanza.Continua a leggere

Ridurre l'Iva sui Preservativi : arriva la proposta di legge del M5S per incentivarne l’uso : L'ultima proposta del Movimento 5 Stelle è quella di abbassare al 10% l'Iva sui profilattici. Il disegno di legge è stato proposto da Gaspare Marinello, un medico divenuto anche senatore del M5S [VIDEO]di Beppe Grillo. L'idea del parlamentare deriva dal fatto che ad oggi il costo dei condom, secondo il suo parere, è decisamente alto e ciò non favorisce il consumo poiché spaventa giovani e meno giovani dall'acquisto. Tale tendenza a non ...

Proposta di Legge per il “sesso sicuro” : sconti su Preservativi per la prevenzione dei più giovani : Siamo tornati ai tempi in cui le malattie sessualmente trasmissibili la facevano da padroni a causa di una mala gestione adolescenziale del sesso e tip tutto ciò che ne ruota intorno. Così arriva la Proposta di Legge M5S sul sesso sicuro, con sconti sui condom così da incentivarne l’acquisto e l’utilizzo per evitare infezioni sessualmente trasmissibili. Il testo, primo firmatario il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello, ...

Nichelino - il sindaco regala Preservativi e la parrocchia annulla la processione per protesta : A Nichelino, in provincia di Torino, si festeggia il patrono San Matteo e allora il sindaco ha pensato di regalare kit di preservativi durante le manifestazioni pubbliche, che vedranno nelle strade centinaia di giovani da sensibilizzare, perché no, sul sesso sicuro e su come scampare dalla malattie sessualmente trasmissibili.Ecco l"iniziativa del primo cittadino Giampiero Tolardo, però, non è piaciuta affatto alla chiesa locale che in risposta, ...