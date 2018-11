Potrebbero esserci i sintomi di una crisi di Governo dietro la manifestazione leghista

Blastingnews

: [Fonte: thepolloweb_blogspot_com] Nel nostro cervello potrebbero esserci dei batteri - blogstreetnews : [Fonte: thepolloweb_blogspot_com] Nel nostro cervello potrebbero esserci dei batteri - peucezia : RT @repubblica: Nel nostro cervello potrebbero esserci dei batteri [news aggiornata alle 15:15] - repubblica : Nel nostro cervello potrebbero esserci dei batteri [news aggiornata alle 15:15] -

(Di martedì 20 novembre 2018) Nel vorticoso proseguo della surreale e dicotomica compagine governativa giallo-verde, laromana dell'8 dicembre in Piazza del Popolo, promossa da Matteo Salvini per contestare le politiche europee che minacciano di sanzionare l'Italia per il tanto acclamato quanto vituperato sforamento del deficit, disillude le aspettative del Premier Conte, proteso a percorrere la via conciliante con le istituzioni comunitarie e, al tempo stesso, fomentano le preoccupazioni di coloro che prevedono uno strappo definitivo nella fragile solidità della sintonia tra Lega e Pentastellati. Una alleanza, tra i due partiti, resasi necessaria dall'applicazione di una perniciosa legge elettorale che ha mandato in soffitta il bipolarismo, fautore dell'alternanza di forze diverse al potere. Ma se non è venuto meno l'entusiasmo populista, che ha portato il Paese ad abortire definitivamente la ...