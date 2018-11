Ponte Morandi A rischio l’interrogatorio di Castellucci

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Ospiti e diretta - Marco Bucci : 'Il Ponte Morandi demolito entro Natale' - 18 Novembre - - IlSussidiario.net : Che TEMPO che fa, diretta e Ospiti 18 Novembre: Leonardo Pieraccioni, Pippo Baudo, Giorgia, Roberto Mancini e Giorgio Chiellini.

Genova - la protesta degli sfollati del Ponte Morandi : "In quelle case noi non torniamo" : Dopo l'approvazione del decreto Genova, può davvero partire la road map per la demolizione del ponte Morandi e la...

Crollo Ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...

Ponte Morandi - via libera del Gip alla rimozione della pila 9 : Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha dato il via libera alla rimozione dei resti e detriti della pila 9 del Ponte Morandi, quella crollata lo scorso 14 agosto. Si tratta di rimuovere il cavalletto della struttura e una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone. L'autorizzazione del magistrato consentirà di iniziare le operazioni per il ripristino della viabilità in via Perlasca.Nel frattempo Danilo ...

Detriti Ponte Morandi - inizia rimozione : 14.39 Il giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, ha dato il via libera alla rimozione dei resti e Detriti della pila 9 del Ponte Morandi,crollata lo scorso 14 agosto. Si tratta di rimuovere il cavalletto della struttura e una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone,dando il via alle operazioni per la nuova viabilità di via Perlasca.

Ponte Morandi - Il decreto Genova è legge : Il cosiddetto decreto Genova è legge: il parlamento lo ha approvato in via definitiva con 167 voti favorevoli. Il provvedimento, oltre a stanziare fondi per il sostegno economico alla città (234 milioni di euro) duramente colpita dal crollo del Ponte Morandi, destina 520 milioni alla demolizione, alla ricostruzione dellinfrastruttura e agli indennizzi per gli sfollati.Il commissario. Dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ...

Ponte Morandi / I pm : “È vergognoso il silenzio degli indagati” : Arriva una possibile svolta nelle indagini sul crollo del Morandi, o, almeno, una falla nel muro di silenzio innalzato da Autostrade per l’Italia. A rivelarlo, oggi, la Repubblica Genova e Il Secolo XIX. Emanuele De Angelis, direttore tecnico di Spea, tra gli indagati per il crollo, si è detto disposto a parlare con gli inquirenti: “Adesso che so cosa mi si contesta, mi preparo a rispondere per la prossima volta che sarò interrogato”, ha detto ...

Cosa sarà del Ponte Morandi : Il "decreto Genova" è stato approvato ma ci sono ancora molte cose da chiarire su demolizione e ricostruzione: l'obiettivo è la prima metà del 2020

«Ponte Morandi fragile come un biscotto». In un video i cedimenti 17 ore prima del crollo : Cemento poco armato, spessori ridotti: l'analisi delle foto delle macerie fatta da un ricercatore dimostra i limiti della struttura. E la sera prima del disastro un motociclista ha filmato l'abbassamento del piano autostradale Ponte Morandi, in un video il cedimento 17 ore prima del crollo"

Cena solidale per le vittime del Ponte Morandi alla Fiera del porro di Cervere : A tavola l'abbinamento gastronomico si trasforma in un'iniziativa benefica per le famiglie delle vittime del Morandi. Un "ponte di solidarietà" parte dalla Liguria per arrivare fin sotto le ...

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi dal crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Ponte Morandi - 3 mesi dopo : Quarantatré rose bianche deposte sotto quello che rimane di Ponte Morandi . Le hanno deposte oggi, a 3 mesi esatti dal crollo a Genova, i cittadini di Certosa che hanno ricordato con una cerimonia le ...

Ponte Morandi - 90 giorni dopo il ricordo dei morti. Sfollati : "Convertire in legge decreto Genova" : Alle 11.36 c'è stata la commemorazione delle 43 vittime e di quella data che sta segnando profondamente la vita e l'economia della città. È notizia di ieri una class action degli spedizionieri del ...

Crollo Ponte Morandi - tre mesi dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...