Pomigliano d’Arco | gli operai licenziati Fca contestano Di Maio | “Dicci che non puoi fare

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il ministro del Lavoro Luigi di, in visita ad’Arco, è stato contestato dai 5Fcanel 2014 per aver protestato con un fantoccio con le sembianze dell’allora ad Marchionne impiccato. Il vicepremier ha incontrato il gruppo di lavoratori, radunati da Don Peppe Gambardella (“il preteo”), in un fuori programma colto in esclusiva dal giornalista si Ala News. Tra questi, Mimmo Mignano e i colleghi di Fca, celebri per le svariate dimostrazioni inscenate negli ultimi anni, dall’occupazione di gru a scalate su tralicci telefonici. Dalle immagini traspare la frustrazione dei lavoratori, che hanno criticato il ministro per le mancate risposte nonostante le promesse spese in passato. “Dicci che nonniente per noi, ma non prenderci in giro” gli dicono. A tre giorni dalla nomina come ministro, Disi era ...