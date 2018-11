Polizia di Stato - Forlì * violenza sessuale SU due ragazzi minorenni | ' eseguitA

Bullismo e cyberbullismo : la Polizia di Stato incontra gli studenti : I ragazzi si sono dimostrati non solo interessati ma particolarmente 'competenti' anche sull'utilizzo della rete, con specifico riferimento al dark web e al deep web ovvero al mondo sommerso di ...

Genova - arrestato pedofilo 40enne : 8mila file trovati da Polizia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Terni - evade dai domiciliari e ruba al mercato : Arrestato dalla Polizia : Terni Era agli arresti domiciliari dove doveva scontare ancora una pena di 9 mesi per reati contro il patrimonio, in prevalenza furti, con il permesso di lasciare l'abitazione dalle 10.00 alle 12.00, ...

Torino : controlli della Polizia di Stato a locali della movida di San Salvario : 2 dei 14 addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacoli aperti al pubblico sono risultati privi di regolare tesserino di riconoscimento, in quanto mai ottenuto. Il ...

Roma : alla vista della Polizia ingoia 15 ovuli - arrestato : Roma – Un 26 anni straniero, sembrava intento, a Roma, a mantenere pulito il marciapiede, ricevendo piccole offerte di denaro dai passanti. È alla vista degli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo, che il suo atteggiamento e’ cambiato. Innervosito dall’appropinquarsi del controllo di Polizia, ha velocemente ingerito degli incarti che custodiva in una mano, e si e’ scagliato contro i poliziotti, ...

Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2018 : invio CV entro dicembre : Il Ministero dell'Interno rende noto che per le necessità di assunzione di un numero complessivo di 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, sono stati proclamati due concorsi pubblici. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso entro dicembre 2018 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha bandito un nuovo Concorso pubblico, per esame e titoli, per il conferimento di 458 posti rivolti a coloro che alla data ...

Concorso 654 allievi agenti Polizia di Stato - come prepararsi alle prove : Il 9 novembre 2018 è Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Polizia di Stato 654 allievi, dedicato ai VFP1 e VFP4. Di questi, 458 posti sono riservati a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, sono VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti ...

Polizia di Stato - presentato il Calendario 2019 : dal 2001 raccolti e donati all’UNICEF 2 - 5 milioni di euro : 1/13 ...

Polizia di Stato e Terna insieme per la protezione delle infrastrutture critiche della rete elettrica : E’ Stato firmato oggi dal Direttore del Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato, Maurizio Vallone, e dal Responsabile Corporate Affairs di Terna, Bernardo Quaranta, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, un accordo ...

Concorso pubblico : nuovo bando per 30 atleti ai gruppi sportivi di Polizia di Stato-Fiamme Oro : E’ stato indetto dal Ministero degli Interni un Concorso pubblico per l’assunzione di 30 nuovi atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme Oro. Gli sportivi verranno inseriti nell’organigramma come agenti e assistenti della Polizia di Stato. Questo Concorso verrà riservato solamente agli atleti di interesse nazionale e sotto il controllo del CONI o delle federazioni sportive. In totale sono 30 i posti che ...

"Mia madre soffocata da un boccone" - ma la Polizia scopre la verità : arrestato il figlio : Aveva chiamato il 118 dicendo che la madre si era strozzata con un boccone durante la cena, ma la sua versione non aveva...

Maltempo - trovato il medico disperso a Corleone : “Il corpo è stato individuato dalla Polizia” : “Alle 8.15 abbiamo avvistato il corpo del medico scomparso. Siamo stati attirati da un telone bianco e accanto abbiamo notato la presenza inequivocabile del cadavere”. Lo dice il commissario Maurizio La Rocca capo equipaggio a bordo dell’elicottero del quarto reparto volo della polizia di stato che ha avvistato questa mattina il corpo di Giuseppe Liotta di cui si erano perse le tracce sabato scorso. Nel velivolo insieme a La ...

Halloween - blitz della Polizia di Stato a Pietraperzia : denunciati il proprietario del locale e gli organizzatori di una discoteca abusiva. : L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo. Nel caso di specie, nulla ...

Marsala : arrestata dalla Polizia di Stato la latitante SOARE Niculina cl. 1970 - colpita da Mandato di Arresto Europeo - per i reati di ... : Nella mattinata del 03.11.2018, personale del Commissariato di P.S. di Marsala procedeva all'Arresto di SOARE Niculina, nei cui confronti era Stato emesso, ben cinque anni addietro, un Mandato di ...