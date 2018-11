PlayStation VR | Sony annuncia le nuove promozioni del Black Friday

Sony e l'assenza all'E3 2019 : PlayStation 5 nel 2020 e le ultime esclusive tra 2019 e inizio 2020? : È indubbiamente la notizia del momento e quella che fa più discutere anche perché si tratta della fine di una tradizione: Sony non sarà presente all'E3 2019. Al di là dell'inevitabile reazione sorpresa, considerando che si tratta di un fatto storico, non possiamo non cercare di comprendere ciò che questa scelta significherà per il futuro della compagnia.In questo senso vale sicuramente la pena di riportare le parole di Jason Schreier di Kotaku, ...

Un salotto a tema PlayStation? Sony annuncia la sua linea di arredamento : Sony ha lanciato una nuova linea di prodotti, ma con molta probabilità non si tratta di quello che tutti noi ci potremmo aspettare dal colosso dell'intrattenimento digitale che ha ideato una delle console più diffuse al mondo.Come apprendiamo da Gamingbolt, infatti, questa volta ad essere stata lanciata è stata una nuova gamma di arredamento, avete letto bene. Si tratta in tutto e per tutto della linea di arredamento ufficiale a tema ...

Greg Miller svela la data del Kinda Funny Games Showcase - l'evento che sostituisce la PlayStation Experience di Sony : Kinda Funny Games Showcase ha fissato una data per l'evento in diretta la mattina dopo i The Game Awards.Come segnala Dualshockers, Greg Miller di Kinda Funny ha annunciato via Twitter che il Kinda Funny Games Showcase andrà in onda l'8 dicembre 2018. l'evento ospiterà quasi 50 giochi di grandi e piccoli sviluppatori e sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch di Kinda Funny Game.Come saprete, dopo che Shawn Layden ha annunciato che la ...

Sony ha concesso in licenza il design di PlayStation VR a Lenovo : Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore hardware Lenovo hanno annunciato oggi una partnership che coinvolge l'headset PlayStation VR.Come riporta Dualshockers, in un accordo che durerà per i prossimi due anni, Sony ha accettato di concedere in licenza il design di PlayStation VR a Lenovo. Lenovo utilizzerà il design per creare il proprio headset VR Mirage Lenovo.Il VP di Lenovo, Yao Li, ha affermato che questo accordo "ci permetterà di ...

Sony PlayStation Classic : i giochi : Il mondo PlayStation è così vario che sicuramente ai più affezionati mancherà qualche titolo molto famoso come MediEvil, Spyro o Crash Bandicoot. Va ricordato comunque che questa è una prima lista, e ...

Tutti i giochi annunciati da Sony per PlayStation Classic : Final Fantasy VIICool Boarders 2Intelligent QubeJumping FlashOddworld: Abe's OddyseeMetal Gear SolidGrand Theft AutoTekken 3Tom Clancy's Rainbow SixTwisted MetalWild ArmsSyphon FilterRaymanBattle Arena ToshindenRevelations: PersonaRidge Racer Type 4Super Puzzle Fighter II TurboMr DrillerDestruction DerbyResident Evil Director's CutQualche settimana fa Sony aveva annunciato di avere in cantiere una versione mini della sua leggendaria PlayStation ...

Gli utenti PlayStation accusano Sony di pubblicità ingannevole riguardo il 4K di Red Dead Redemption 2 su PS4 Pro : Una polemica in merito al 4K offerto da PlayStation 4 Pro si sta sollevando sulla rete, riporta Altchar.Tutto è iniziato con il lancio di Red Dead Redemption 2. Come saprete, le analisi di Digital Foundry hanno stabilito (com'era lecito aspettarsi) come Xbox One X, fornendo una risoluzione nativa in 4K, risulti la piattaforma migliore su cui giocare questo multipiattaforma.La polemica nasce dopo che Sony ha pubblicizzato il gioco spingendo molto ...

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

Arriva la conferma di Sony : gli utenti PlayStation Network potranno cambiare il nome : A seguito delle indiscrezioni di poco tempo fa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che gli utenti di PlayStation Network potranno finalmente cambiare il loro nome. La funzione (beta) di cambio ID online sarà disponibile nel programma di anteprima di PlayStation, che consentirà a determinati utenti di testare la feature prima che venga pubblicata.Come con Xbox Live, cambiare il nome la prima volta sarà gratuito ma in seguito avrà un ...

Videogiochi - Sony al lavoro sulla PlayStation 5 : ... pronunciate dal numero uno di Sony Kenichiro Yoshida, durante un'intervista al Financial Times, per mandare in fibrillazione la rete e i fan di tutto il mondo. Anche se Kenichiro Yoshida San non si ...

PlayStation 5 : Sony ne conferma lo sviluppo - ma non il nome - : Si tratta di un momento particolare per l'industria dei videogiochi in generale, che continua a lottare, da un lato, con il mondo del gaming portatile, e dall'altro con progetti come Project Stream ...

PlayStation 5 : Sony conferma lo sviluppo/ Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione” : Playstation 5: Sony conferma lo sviluppo. Il Ceo Yoshida “Serve un hardware di nuova generazione”. La nuova console dovrebbe arrivare non prima del 2020(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:47:00 GMT)

Sony conferma PlayStation 5 ma non chiamatela PS5 - per ora : Si torna a parlare di PlayStation 5 e del bisogno di lanciare un hardware di nuova generazione, ma questa volta a farlo è proprio Sony. Di recente infatti sul Financial Times è stato pubblicato un articolo dedicato proprio al futuro di PlayStation 4, la console della generazione attuale, come tutti ben sanno. Nello stesso articolo era presente una breve dichiarazione da parte di Kenichiro Yoshida, CEO di Sony Corporation, che ha confermato ...