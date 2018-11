Pio e Amedeo Instagram | i comici commentano le esternazioni di Jane Alexander | FOTO

"Sesso a tre con Jane Alexander?" - Pio e Amedeo replicano senza filtri : Il duo comico fa chiarezza sulla confessione piccante della concorrente del 'Grande Fratello Vip'

Amedeo Grieco (Pio e Amedeo) papà per la seconda volta : è nata la piccola Alice : Amedeo Grieco, uno dei due comici foggiani che compongono il duo di Emigratis Pio & Amedeo (che tra l’altro hanno risposto ironicamente sulla storia di Jane Alexander ‘appassionatasi’ a due comici), è diventato papà per la seconda volta nel corso della mattinata di lunedì 19 novembre. La moglie Maria ha infatti dato alla luce la piccola Alice, che Amedeo ha salutato con gioia su Instagram con un post dedicato: “Alice ...

Amedeo Grieco di Pio e Amedeo diventa di nuovo papà : è nata Alice : Amedeo Grieco di Pio e Amedeo papà per la seconda volta: è nata Alice È nata la seconda figlia di Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo. A dare l’annuncio della nascita della piccola Alice è stato lo stesso attore. Scendendo nel dettaglio, Amedeo ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ritrae […] L'articolo Amedeo Grieco di Pio e Amedeo diventa di nuovo papà: è nata Alice proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - Jane Alexander : "Voglio fare sesso a tre". Pio e Amedeo : "Ora staresti con le stampelle" : Jane Alexander non si fa mancare proprio niente al Gf Vip e ora qualche confessione hot ai suoi compagni di avventur sta facendo parecchio parlare. L'attrice dai capelli rossi, infatti, ha rivelato di ...

Simona Ventura a TvBlog : "le battute di Pio e Amedeo devono essere prese alla leggera" | Video Intervista : Lo scorso 25 ottobre Pio e Amedeo hanno presentato presso l'Università IULM di Milano, il più prestigioso ateneo legato alla comunicazione in Italia, il loro nuovo spettacolo Tutto fa Broadway, nel corso di un evento moderata da Simona Ventura.prosegui la letturaSimona Ventura a TvBlog: "le battute di Pio e Amedeo devono essere prese alla leggera" | Video Intervista pubblicato su TvBlog.it 26 ottobre 2018 10:47.

Pio e Amedeo presentano Tutto fa Broadway : "uno show con un pizzico di Emigratis - che non tornerà in tv" | VIDEO INTERVISTA : Le ex Iene Pio e Amedeo torneranno a farci sorridere e ridere a breve, seppur almeno per stavolta lontani dalla televisione. Il duo di comici pugliesi sarà infatti a breve impegnato in una speciale tournée teatrale per portare in scena uno spettacolo inedito intitolato Tutto fa Broadway e presentato poche ore fa presso l'Università IULM di Milano.Pio e Amedeo, accompagnati da una moderatrice d'eccellenza come Simona Ventura, hanno raccontato lo ...

Pio e Amedeo promuovono il loro spettacolo - Iannone sostiene la ‘causa’ dalla… Lambretta! [VIDEO] : Andrea Iannone coinvolto nella promozione dello spettacolo di Pio e Amedeo dal titolo ‘Tutto fa Broadway’: il pilota di MotoGp a bordo di un veicolo a tre ruote Andrea Iannone in compagnia di Pio e Amedeo se la spassa a Milano. Il pilota di MotoGp, a bordo di un vecchio veicolo a tre ruote, pubblicizza insieme ai due sgangherati comici il loro tour ‘Tutto fa Broadway’. Lo spettacolo del duo di Emigratis, che sarà a ...

Pio e Amedeo - girano voci strane : la clamorosa indiscrezione. Cosa sta succedendo alla coppia trash : Emigratis 4 ci sarà? Pio e Amedeo torneranno su Mediaset con il programma che gli ha regalato il successo negli ultimi anni? È questo il quesito che riguarda la coppia foggiana campione di ascolti televisivi. Quelli che speravano di veder tornare Pio e Amedeo alla ribalta con una quarta edizione di Emigratis, purtroppo, rimarranno delusi. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Il celebre ...

Emigratis - la quarta stagione non si farà : Pio e Amedeo pronti per nuovi progetti : Emigratis 4 non si farà: Pio e Amedeo dicono addio al programma che li ha portati al successo Quelli che speravano di veder tornare Pio e Amedeo alla ribalta con una quarta edizione di Emigratis oggi, purtroppo, rimarranno delusi. Il programma, infatti, non è stato confermato per la prossima stagione televisiva di Mediaset. Il celebre […] L'articolo Emigratis, la quarta stagione non si farà: Pio e Amedeo pronti per nuovi progetti proviene ...

Emigratis - la clamorosa notizia a Mediaset : Pio e Amedeo saltano - cosa si dice nei corridoi : Brutto colpo per Mediaset : Pio e Amedeo non faranno la quarta stagione di Emigratis , lo show trash-cult che ha conquistato critica ma soprattutto gli ascolti negli scorsi anni. Lo sboccatissimo duo ...

Amici come noi - Italia 1/ Streaming video del film con Pio e Amedeo (oggi - 20 settembre 2018) : Amici come noi, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Pio e Amedeo, Alessandra Mastronardi e Massimo Popolizio. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:21:00 GMT)

Amici come noi : trama - cast e curiosità del film con Pio e Amedeo : Giovedì 20 settembre, alle 21.20 su Italia Uno, va in onda Amici come noi, il primo film da protagonisti della carriera di Pio & Amedeo. Il duo comico pugliese è qui alle prese con una classica vicenda familiare che li costringerà a cambiare non una ma ben quattro città diverse, che faranno da sfondo alla continua interazione tra loro. Amici come noi: trailer Amici come noi: trama La storia racconta di due cari Amici Pio e Amedeo, uniti ...

AMICI COME NOI/ Su Italia 1 il film con Pio e Amedeo (oggi - 20 settembre 2018) : AMICI COME noi, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Pio e Amedeo, Alessandra Mastronardi e Massimo Popolizio. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:17:00 GMT)

Pio E AMEDEO/ La battuta politicamente scorretta : "Hanno cantato cani e porci…" (Wind Summer Festival) : Pio e AMEDEO, c'è ancora grande curiosità su quale potrebbe essere il ruolo dei due comici sul palcoscenico del festival in onda stasera su Canale 5. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:59:00 GMT)