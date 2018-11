PICCOLO GRANDE UOMO Il west e il mondo che fu dei pellerossa nel film con Dustin Hoffman

F1 – Hamilton riceve l’abbraccio più caloroso della sua vita : il PICCOLO-grande tifoso stupisce Lewis in Brasile [GALLERY] : Lewis Hamilton incontra un suo piccolo-grande tifoso: il pilota della Mercedes lo invita nel box e riceve uno degli abbracci più calorosi della sua vita Lewis Hamilton, dopo aver ottenuto in Messico il suo quinto titolo iridato, è approdato in Brasile, dove si terrà il penultimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos, come raccontato dal pilota sui suoi social network, il britannico ha incontrato un suo ...

Un PICCOLO passo per un grande film : «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità». La pronunciò Neil Armstrong quando, primo nella storia, mise il piede sulla Luna. Già, ma come si arrivò a quella storica missione? E chi ...

Milano : al via dal 31 ottobre il festival PICCOLO GRANDE Cinema (2) : (AdnKronos) - Per gli adulti invece, Fondazione Cineteca Italiana e Circolo del Gotico propongono un evento speciale: dalle 20.30, ai Giardini di Porta Venezia si terrà una passeggiata notturna a lume di candela dedicata a Edgar Allan Poe tra mesmerismo e catalessi, autore a cui la Cineteca dedica u

Milano : al via dal 31 ottobre il festival PICCOLO GRANDE Cinema : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Parte mercoledì prossimo, 31 ottobre, a Milano, l’undicesima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival internazionale delle nuove generazioni. Ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana, il festival si svolgerà quest’anno al Cinema Spazio Oberdan,

Milano : al via dal 31 ottobre il festival PICCOLO GRANDE Cinema (2) : (AdnKronos) - Per gli adulti invece, Fondazione Cineteca Italiana e Circolo del Gotico propongono un evento speciale: dalle 20.30, ai Giardini di Porta Venezia si terrà una passeggiata notturna a lume di candela dedicata a Edgar Allan Poe tra mesmerismo e catalessi, autore a cui la Cineteca dedica u

Milano : al via dal 31 ottobre il festival PICCOLO GRANDE Cinema : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Parte mercoledì prossimo, 31 ottobre, a Milano, l’undicesima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival internazionale delle nuove generazioni. Ideato, curato e realizzato da Fondazione Cineteca Italiana, il festival si svolgerà quest’anno al Cinema Spazio Oberdan,

Il grande cuore di Napoli - tutti in fila al Plebiscito per salvare il PICCOLO Alex : 'Ma i tamponi stanno finendo' : Ma non si contano, ormai, le adesioni che provengono dalla gente comune come da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Su Twitter a scendere in campo, nelle ultime ore, è anche il ...

Il grande cuore di Napoli - tutti in fila al Plebiscito per salvare il PICCOLO Alex : «Ma i tamponi stanno finendo» : Napoli e i napoletani hanno risposto in massa all'appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di...

Il grande cuore di Napoli : tutti in fila al Plebiscito per salvare il PICCOLO Alex : Serve un midollo osseo geneticamente compatibile per effettuare un trapianto in extremis e salvare la vita al piccolo Alessandro. Dopo Milano, la catena di solidarietà - che ha unito la...

Un PICCOLO errore di grande aiuto per Åhlin : Lo svedese ha anche chiuso terzo assoluto battendo Fabian Kreim nella PS finale portando in Top3 la ŠKODA Fabia R5 della CA1 Sport. "Nella PS11 ho fatto un piccolo errore andando lungo ad un bivio: ...

Che silenzio su un PICCOLO GRANDE scandalo : E’ caduta nel silenzio generale l’inchiesta del Corriere della sera, a firma di Federico Fubini, sugli asset finanziari di Paolo Savona. L’articolo informa che il ministro degli Affari europei è azionista di Euklid, società che controlla un fondo speculativo. Inoltre, secondo quanto dichiarato ai se

Trieste - la grande festa del mare con 2.689 iscritti : vince Spirit of PortoPICCOLO : Il team tutto triestino ha impiegato 57 minuti per raggiungere il traguardo. Tempus fugit e Way of life al secondo e terzo posto

Lavoro - Nosiglia : "E' meglio un PICCOLO lavoro che un grande sussidio" : LaPresse, L'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia ha incontrato i lavoratori Hag e Splendid per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento: "Il lavoro è tutto. Se non c'è il lavoro si perde ...

Grande domenica di ciclismo Il PICCOLO Lombardia e il Muro : L'appuntamento clou del fine settimana del pedale è sicuramente l'edizione numero 90 del Piccolo Lombardia che, a sei giorni da quello dei 'pro', metterà domani gli uni contro gli altri i migliori ...