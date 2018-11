Perugia | occhi su uno svincolato ex Roma

Perugia - rischio processo per l’ex presidente Anm per falso. La difesa : “Denuncia Occhionero atto strumentale” : l’ex presidente dell’Anm, Eugenio Albamonte, due dirigenti della polizia Postale e un consulente tecnico rischiano di finire sotto processo a Perugia per una vicenda nata da alcuni esposti presentati da Giulio Occhionero, già condannato a cinque anni di carcere a Roma per aver spiato migliaia di caselle di posta elettronica e carpito notizie e dati sensibili anche da siti istituzionali. L’imputato, tramite la difesa, aveva chiesto al ...