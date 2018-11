Pernigotti | Piacenza conferma l’interesse Uil | “No a speculazioni” I lavoratori

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 novembre 2018) Idella, storica azienda del cioccolato di Novi Ligure, sono in assemblea permanente dallo scorso 6 novembre, quando la proprietà turca ha fatto richiesta di ammissione alla procedura di cassa integrazione straordinaria a seguito della parziale cessazione dell’attività. E rimangono freddi anche di fronte al moltiplicarsi dei nomi di imprenditori accostati all’azienda. L’ultimo in ordine di tempo è Riccardo, proprietario dell’omonimo maglificio, che hato all’Ansa le anticipazioni del quotidiano La Stampa: “Il mio impegno per i cento dipendenti e gli interinali è fermo, voglio garantire loro un futuro”. “Diciamo no a speculazioni sulla nostra pelle”, è il commento di Tiziano Crocco della Uila Uil. “Abbiamo scelto di fidarci delle istituzioni”, spiega Luca Patelli, portavoce dei. ...