Per Sophie Marceau è sempre ' Il tempo delle mele' | a 52 anni sembra ancora Vic

Per Sophie Marceau è sempre ‘Il tempo delle mele’ : ecco come la ritroviamo a 52 anni : Dici Sophie Marceau e pensi subito a ‘Il tempo delle mele’. Ed è un attimo che nella mente parte la canzone-tormentone di Richard Sanderson “Dreams are my reality, the only kind of real fantasy…”. Aveva 13 anni quando si presentò ai casting di Pinoteau, accompagnata da papà, ed era probabilmente ignara di quanto quel provino le avrebbe cambiato la vita, legandola per sempre al magico mondo del cinema. Tre anni dopo, il sequel de ‘Il tempo delle ...

Sophie Kasaei : reunion con Charlotte Crosby e Chloe Ferry Per il suo compleanno : Il cast di Geordie Shore non dice mai no a una festa The post Sophie Kasaei: reunion con Charlotte Crosby e Chloe Ferry per il suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Kasia Smutniak e la figlia Sophie : «Ha rinunciato a un ruolo in un film Per la scuola. Credevo fosse pazza» : 'Il rapporto conflittuale tra noi non si è ancora manifestato, per ora andiamo molto d'accordo e Sophie ha già qualche consapevolezza', Kasia Smutniak parla della figlia Sophie , figlia nata dalla sua ...