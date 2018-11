Per i tre orsi marsicani morti annegati sono state chieste le dimissioni del sindaco

DiaSorin lancia il test molecolare Per l'identificazione dello streptococco di gruppo B nel mercato Usa : Il nostro gruppo continua a supportare gli ospedali ed i laboratori di tutto il mondo con soluzioni molecolari di alta qualità anche nel segmento delle infezioni materno-fetali." , RV - www.ftaonline.

Marco Mengoni - tre giorni di eventi a Milano Per il nuovo album : Milano, 19 novembre 2018 - Venerdi' 30 novembre uscira' il nuovo disco di Marco Mengoni, Atlantico. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato Atlantico Fest- Attraversa la musica, tre giorni di ...

Il Monopoly Per millennial che ha fatto infuriare i trentenni americani : Il nuovo Monopoly millennials lanciato da HasbroIl nuovo Monopoly millennials lanciato da HasbroIl nuovo Monopoly millennials lanciato da HasbroIl nuovo Monopoly millennials lanciato da Hasbro “Forget real estate, you can’t afford it anyway”. È con una sentenza che sbeffeggia il precario conto in banca dei trentenni che Hasbro ha deciso di presentare al mondo il suo nuovo Monopoly for millennials, riedizione tematica dell’immortale ...

I futures USA preannunciano avvio negativo Per Wall Street : Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio negativo, appesantiti dalle vendite su Apple nel pre-Borsa in scia a ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 19 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa Per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming dell’ottava partita della sfida per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due migliori giocatori del mondo, al momento, si trovano sul 3,5-3,5. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE SCRITTA DI Caruana-Carlsen (LUNEDI’ 19 NOVEMBRE) Per la seconda volta consecutiva in un match iridato, Magnus Carlsen patta le prime sette partite. Gli era successo nel 2016, quando ha ...

Copyright - Google News potrebbe chiudere in Europa Per la 'link tax' : Il vicepresidente di Big G Richard Gingras: "Non possiamo decidere ora, dovremo valutare la versione finale della direttiva sul Copyright. Ma non vorremmo che si ripetesse quanto avvenuto in Spagna"

Come funzioneranno i 38 help desk Per i pendolari dei treni regionali : Cinquecentoventi ferrovieri, in prevalenza giovani e neoassunti, 38 desk e box informativi in 34 importanti stazioni italiane, circa 250 milioni di contatti potenziali e la copertura di 100 mila treni ...

Italiani pronti Per Black Friday - oltre 1 mld di acquisti online : Roma, 19 nov., askanews, - Sale la febbre degli sconti in vista della settimana di shopping online 'selvaggio' che avrà il suo culmine tra il Black Friday, 23 novembre, e il Cyber Monday, 26 novembre,.

Fiorello : "Sono sopravvalutato. I colleghi mi danno una spanna. Ma potrei intrattenere Per ore - improvvisando" : Se stavate aspettando notizie sul nuovo programma tv di Fiorello non vi piacerà sapere che, almeno per il momento, è tutto fermo. A confermarlo è stato proprio lo showman in un'intervista per Il Corriere, precisando che lo show televisivo previsto per novembre 2018 è stato momentaneamente congelato, a causa del cambio del vertici Rai. La tv mi costa fatica perché è un continuo uscire da una riunione per ...

Nuovo scandalo Calciopoli - in 19 rinviati a giudizio : coinvolti dirigenti - calciatori e allenatori Per partite combinate - c’è anche l’ex arbitro Trefoloni [NOMI e DETTAGLI] : Nuovo scandalo Calciopoli e bufera che potrebbe portare pericolose conseguenze per il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio, in tutto 19, l’inchiesta riguarda tre filoni: la tratta di baby calciatori dell’Africa, la combine di alcuni incontri e le irregolarità nei lavori allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Tra i nomi il più ‘conosciuto’ è quello dell’ex arbitro ...

Energia - l'Antitrust sanziona tre imprese Per "servizi non richiesti" : l'Antitrust si muove a tutela dei consumatori , sanzionando tre società operanti nel settore dell' Energia elettrica per l'ipotesi di "servizi non richiesti" , avendo queste concluso contratti "a ...

Montagna - Trentino : recuPerati 2 escursionisti bloccati sulle Pale di San Martino : Nella notte, due escursionisti sono stati recuperati dal soccorso alpino sulle Pale di San Martino, sulle Dolomiti trentine. I due stavano rientrando dopo aver affrontato la ferrata Bolver Lugli quando sono rimasti bloccati sul sentiero a causa del freddo, del terreno ghiacciato e del sopraggiungere dell’oscurità. A seguito di richiesta di soccorso al Numero unico per le emergenze 112 è intervenuta una squadra dell’Area operativa ...

Caso rifiuti - Girotto - M5s - : 'Per noi vince modello Treviso - non quello bresciano' : A tal proposito il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il Mondo', è il passaggio del contratto di ...